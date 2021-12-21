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    «Галатасарай» снова не сможет победить

    «Адана Демирспор» — «Галатасарай». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Чемпионат Турции, 21 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Галатасарай»
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    Марио Балотелли
    Во вторник, 21 декабря, в рамках 18-го тура турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» на своем поле примет «Галатасарай». Стартовый свисток к данному поединку будет дан в 20:00 по мск. «Адана Демирспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Адана Демирспор»

    «Адана Демирспор» с 26 зачетными пунктами находится на седьмом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, уступая четвертой еврокубковой строке всего три пункта.

    За 17 проведенных встреч «синие» смогли отпраздновать семь побед, а также по пять раз они играли вничью и покидали поле поверженными. Разница мячей составляет 24:21.

    В отрезке последних шести встреч первенства коллектив терял очки только в двух случаях, раз проиграв и раз сыграв вничью, а также добившись четырех викторий. Две из которых пришлись на минувшие два тура — дома над «Гиресунспор» 1:0 и в гостях над «Аланьяспор» 3:1.

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    В родных стенах «Адана Демирспор» в текущем чемпионате заработал 14 баллов из 26, победив четыре раза при двух мировых и двух фиаско.

    «Галатасарай»

    С 24 зачетными пунктами «Галатасарай» разместился всего лишь на десятой позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиге. От еврозоны команда отстает на пять баллов.

    «Львы» за 17 проведенных туров смогли отпраздновать только шесть выигрышей, еще шесть встреч они завершили мировыми исходами и пять поединков проиграли, забили 22 гола, а пропустили на мяч меньше.

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  • 18/12/2021

    • В рамках чемпионата страны стамбульцы не побеждают в последних своих шести играх, четырежды сыграв вничью в этот период при двух фиаско. В минувшем туре они в дерби поделили очки с «Башакшехиром» — 1:1.

    Только 10 из 24 баллов «Галатасарай» в этом чемпионате Турции заработал вне родных стен, два раза победив, трижды уступив, а также четыре поединка сведя вничью.

    Между собой эти клубы играли два раза, и обе встречи выиграл «Галатасарай» — 4:1 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Галатасарая» предлагают — 2.19.

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    На викторию «Адана Демирспор» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.66.

    «Галатасарай» сейчас переживает не лучший период и вполне может потерять очки на поле крепкого «Адана Демирспор», имеющий в этом сезоне довольно-таки неплохой подбор футболистов. В общем, здесь ставим на 1Х.

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    «Адана Демирспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» снова не сможет победить
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