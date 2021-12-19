«Чанчунь Ятай»
«Чанчунь Ятай» в нынешнем сезоне традиционно борется за попадание в Лигу азиатских чемпионов. Правда, сейчас находится на 3 месте.
В минувшем туре «Чанчунь Ятай» не смог победить. В родных стенах команда расписала мировую с «Шеньчжэнь» (1:1).
Причем «Чанчунь Ятай» трудно назвать стабильной командой. Яркие всплески сменяются откровенно блеклыми поединками.
В последние годы «Гуанчжоу» стал настоящим злым гением для «Чанчунь Ятай». Из пяти последних очных поединков четыре завершились поражениями команды при лишь одной победе.
«Гуанчжоу»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за высокие места. Сейчас «Гуанчжоу» как раз находится на 4 месте, но явно жаждет большего.
У команды лучшая атака в лиге. В 16 матчах забито уже 40 мячей, причем чаще всех отличился Кардосо Элкесон (11 мячей).
К слову, в минувшем туре «Гуанчжоу» добыл один балл. Дома команда не сумела переиграть «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (1:1).
Правда, и пропускает команда немало — 16 голов. В общем, матчи с участием «Гуанчжоу» традиционно проходят весело и результативно.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Чанчунь Ятай» за 2.46, на ничью за 3.40, а на «Гуанчжоу» — за 2.85.
«Чанчунь Ятай» в атаке выглядит слабее оппонента, зато
«Гуанчжоу» является самым результативным клубом лиги.
В поединках примерно равных по классу соперников фактор своего поля зачастую является одним из определяющих. Наши прогноз и ставка — Победа «Чанчунь Ятай» с коэффициентом 2.46.