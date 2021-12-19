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    «Гуанчжоу» потерпит неудачу в Чанчуне?

    «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, Суперлига, 19 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу»
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    «Гуанчжоу»
    «Чанчунь Ятай» сыграет на своем поле с «Гуанчжоу» в рамках 17-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 13:00 мск. «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чанчунь Ятай»

    «Чанчунь Ятай» в нынешнем сезоне традиционно борется за попадание в Лигу азиатских чемпионов. Правда, сейчас находится на 3 месте.

    В минувшем туре «Чанчунь Ятай» не смог победить. В родных стенах команда расписала мировую с «Шеньчжэнь» (1:1).

    Причем «Чанчунь Ятай» трудно назвать стабильной командой. Яркие всплески сменяются откровенно блеклыми поединками.

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    В последние годы «Гуанчжоу» стал настоящим злым гением для «Чанчунь Ятай». Из пяти последних очных поединков четыре завершились поражениями команды при лишь одной победе.

    «Гуанчжоу»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за высокие места. Сейчас «Гуанчжоу» как раз находится на 4 месте, но явно жаждет большего.

    У команды лучшая атака в лиге. В 16 матчах забито уже 40 мячей, причем чаще всех отличился Кардосо Элкесон (11 мячей).

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    • К слову, в минувшем туре «Гуанчжоу» добыл один балл. Дома команда не сумела переиграть «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (1:1).

    Правда, и пропускает команда немало — 16 голов. В общем, матчи с участием «Гуанчжоу» традиционно проходят весело и результативно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Чанчунь Ятай» за 2.46, на ничью за 3.40, а на «Гуанчжоу» — за 2.85.

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    «Чанчунь Ятай» в атаке выглядит слабее оппонента, зато имеет надежные тылы.

    «Гуанчжоу» является самым результативным клубом лиги.

    В поединках примерно равных по классу соперников фактор своего поля зачастую является одним из определяющих. Наши прогноз и ставка — Победа «Чанчунь Ятай» с коэффициентом 2.46.

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    «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. «Гуанчжоу» потерпит неудачу в Чанчуне?
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