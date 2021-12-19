«Чанчунь Ятай» сыграет на своем поле с «Гуанчжоу» в рамках 17-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 13:00 мск. «Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чанчунь Ятай»

«Чанчунь Ятай» в нынешнем сезоне традиционно борется за попадание в Лигу азиатских чемпионов. Правда, сейчас находится на 3 месте.

В минувшем туре «Чанчунь Ятай» не смог победить. В родных стенах команда расписала мировую с «Шеньчжэнь» (1:1).

Причем «Чанчунь Ятай» трудно назвать стабильной командой. Яркие всплески сменяются откровенно блеклыми поединками.

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В последние годы «Гуанчжоу» стал настоящим злым гением для «Чанчунь Ятай». Из пяти последних очных поединков четыре завершились поражениями команды при лишь одной победе.

«Гуанчжоу»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за высокие места. Сейчас «Гуанчжоу» как раз находится на 4 месте, но явно жаждет большего.

У команды лучшая атака в лиге. В 16 матчах забито уже 40 мячей, причем чаще всех отличился Кардосо Элкесон (11 мячей).

К слову, в минувшем туре «Гуанчжоу» добыл один балл. Дома команда не сумела переиграть «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (1:1).

Правда, и пропускает команда немало — 16 голов. В общем, матчи с участием «Гуанчжоу» традиционно проходят весело и результативно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Чанчунь Ятай» за 2.46, на ничью за 3.40, а на «Гуанчжоу» — за 2.85.

«Чанчунь Ятай» в атаке выглядит слабее оппонента, зато имеет надежные тылы .

«Гуанчжоу» является самым результативным клубом лиги.

В поединках примерно равных по классу соперников фактор своего поля зачастую является одним из определяющих. Наши прогноз и ставка — Победа «Чанчунь Ятай» с коэффициентом 2.46.