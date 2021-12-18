Коэффициенты на матч Герта — Боруссия Д
«Герта»
За последние 7 встреч в Бундеслиге берлинцы одержали лишь одну победу, 3 раза сыграли вничью и столько же игр проиграли, включая одно из трех крупных выездных поражений в сезоне.
В конце ноября «Герта» на седьмой добавленной минуте упустила домашнюю победу над «Аугсбургом» (1:1), а декабрь начала с того, что отыграла со счета о:2 в выездном матче с «Штутгартом» (2:2).
В последних матчах подопечные Тайфуна Коркута дома победили «Арминию» (2:0), зато на выезде были разгромлены «Майнцем» (0:4).
После 16 туров «Герта» с 18 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 17-33, Стеван Йоветич забил 5 голов.
«Боруссия»
В текущем сезоне из 7 матчей на выезде дортмундцы выиграли три, еще один матч был сведен вничью и трижды «Боруссия» не набирала очков.
В начале декабря «Боруссия» дома проиграла «Баварии» (2:3) в Бундеслиге и на своем поле разгромила «Бешикташ» (5:0) в матче Лиги чемпионов.
Затем команда Марко Розе спаслась от поражения в выездном матче с «Бохумом» (1:1) и на своем поле разгромила «Гройтер Фюрт» (3:0).
Календарь и таблица Бундеслиги
После 16 туров «Боруссия» с 34 очками идет на 2-м месте. Разница мячей 39-23, Эрлинг Холанд забил 13 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Герты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.00, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Боруссии» — 1.61.
В прошлом сезоне «Герта» уступила со счетом 2:5 дома и 0:2 на выезде. «Боруссия» в Берлине одержала три победы в последних 5 матчах и лишь раз проиграла.
Дома «Герта» не проиграла в крайних 4 поединках (2 победы, 2 ничьи). Тем не менее, прогнозируем, что
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