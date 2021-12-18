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    Матч в Берлине получится результативным

    «Герта» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.83) и ставки на футбол, Бундеслига, 18 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Боруссия» Д
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    «Боруссия»
    Встреча 17-го тура Бундеслиги между «Гертой» и «Боруссией» Дортмунд состоится 18 декабря. Матч на «Олимпиаштадион» в Берлине начнется в 20:30 мск. «Герта» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Декабря 2021 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч Герта — Боруссия Д

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  • 4.30
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
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    «Герта»

    За последние 7 встреч в Бундеслиге берлинцы одержали лишь одну победу, 3 раза сыграли вничью и столько же игр проиграли, включая одно из трех крупных выездных поражений в сезоне.

    В конце ноября «Герта» на седьмой добавленной минуте упустила домашнюю победу над «Аугсбургом» (1:1), а декабрь начала с того, что отыграла со счета о:2 в выездном матче с «Штутгартом» (2:2).

    В последних матчах подопечные Тайфуна Коркута дома победили «Арминию» (2:0), зато на выезде были разгромлены «Майнцем» (0:4).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После 16 туров «Герта» с 18 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 17-33, Стеван Йоветич забил 5 голов. Не сыграют Пекарик, Клюнтер и Ярстейн, под вопросом Дадари.

    «Боруссия»

    В текущем сезоне из 7 матчей на выезде дортмундцы выиграли три, еще один матч был сведен вничью и трижды «Боруссия» не набирала очков.

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  • 13/12/2021

    • В начале декабря «Боруссия» дома проиграла «Баварии» (2:3) в Бундеслиге и на своем поле разгромила «Бешикташ» (5:0) в матче Лиги чемпионов.

    Затем команда Марко Розе спаслась от поражения в выездном матче с «Бохумом» (1:1) и на своем поле разгромила «Гройтер Фюрт» (3:0).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После 16 туров «Боруссия» с 34 очками идет на 2-м месте. Разница мячей 39-23, Эрлинг Холанд забил 13 голов. Не сыграют Бюрки, Аканджи, Геррейру, Мори, Шмельцер, Беллингхем, Рейна и Мукоко.

    Прогноз и ставка

    На победу «Герты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.00, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Боруссии» — 1.61.

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    В прошлом сезоне «Герта» уступила со счетом 2:5 дома и 0:2 на выезде. «Боруссия» в Берлине одержала три победы в последних 5 матчах и лишь раз проиграла.

    Дома «Герта» не проиграла в крайних 4 поединках (2 победы, 2 ничьи). Тем не менее, прогнозируем, что «Боруссия» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.63 и ТБ 2,5 за 1.57.

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    «Герта» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. Матч в Берлине получится результативным
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