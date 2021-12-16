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    Сможет ли «Депортиво» удивить «Осасуну»?

    «Депортиво» — «Осасуна». Прогноз (к. 3.68) и ставки на футбол, Кубок Испании, 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Депортиво» — «Осасуна»
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    «Осасуна» на выходных сыграла вничью с «Барселоной» (2:2)
    «Осасуна» сыграет на выезде с «Депортиво» в рамках второго раунда Кубка Испании. Матч пройдет 16 декабря в Ла-Корунье, начало — в 23:00 мск. «Депортиво» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Депортиво»

    Когда-то один из сильнейших клубов Испании сейчас выступает в третьем по силе дивизионе. И единственное, что может хоть как-то успокоить болельщиков команды, «Депортиво» н данный момент занимает первое место в турнирной таблице.

    При этом беспроигрышная серия клуба из Ла-Коруньи составляет уже десять матчей (семь побед и три ничьи).

    В первом раунде Кубка Испании «Депортиво» с трудом прошел «Мурсию» (4:3), забив победный гол только в овертайме.

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    «Депортиво» еще ни разу в текущем сезоне не проигрывал на своем поле, одержав при этом шесть побед и пропустив лишь два мяча. Но тут надо учитывать и уровень соперников.

    «Осасуна»

    «Осасуна» в первом раунде Кубка Испании без проблем выиграла у «Сан-Агустина», отправив в ворота представителя одного из низших дивизионов четыре безответных мяча.

    В чемпионате Испании «Осасуна» после 17-ти туров занимает десятое место. Вылет из элиты клубу из Памплоны в этом сезоне точно не грозит.

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  • Вчера

    • В минувшее воскресенье «Осасуна» сыграла вничью с «Барселоной» (2:2). Каталонцы дважды вели в счете, но команда Аррасате каждый раз отвечала на это своими забитыми мячами. Спасительный гол «Осасуна» забила незадолго до финального свистка.

    В текущем сезоне «Осасуна» ранее проигрывала на выезде только мадридскому «Атлетико» и «Севилье».

    Прогноз и ставка

    На «Депортиво» в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Осасуны» — за 1.62.

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    Кубок Испании очень высоко котируется среди клубов Ла Лиги, поэтому «Депортиво» можно не рассчитывать на отсутствие правильного настроя у соперника.

    Вполне вероятно, что хозяева свой гол тоже забьют. Но дальше пройдет «Осасуна».

    Ставка — победа «Осасуны» + обе команды забьют за 3.68.

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    «Депортиво» — «Осасуна»: прогноз, ставка (3.68), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Депортиво» удивить «Осасуну»?
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