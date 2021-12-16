«Осасуна» сыграет на выезде с «Депортиво» в рамках второго раунда Кубка Испании. Матч пройдет 16 декабря в Ла-Корунье, начало — в 23:00 мск. «Депортиво» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Депортиво»

Когда-то один из сильнейших клубов Испании сейчас выступает в третьем по силе дивизионе. И единственное, что может хоть как-то успокоить болельщиков команды, «Депортиво» н данный момент занимает первое место в турнирной таблице.

При этом беспроигрышная серия клуба из Ла-Коруньи составляет уже десять матчей (семь побед и три ничьи).

В первом раунде Кубка Испании «Депортиво» с трудом прошел «Мурсию» (4:3), забив победный гол только в овертайме.

Все прогнозы на спорт

«Депортиво» еще ни разу в текущем сезоне не проигрывал на своем поле , одержав при этом шесть побед и пропустив лишь два мяча. Но тут надо учитывать и уровень соперников.

«Осасуна»

«Осасуна» в первом раунде Кубка Испании без проблем выиграла у «Сан-Агустина», отправив в ворота представителя одного из низших дивизионов четыре безответных мяча.

В чемпионате Испании «Осасуна» после 17-ти туров занимает десятое место. Вылет из элиты клубу из Памплоны в этом сезоне точно не грозит.

В минувшее воскресенье «Осасуна» сыграла вничью с «Барселоной» (2:2). Каталонцы дважды вели в счете, но команда Аррасате каждый раз отвечала на это своими забитыми мячами. Спасительный гол «Осасуна» забила незадолго до финального свистка.

В текущем сезоне «Осасуна» ранее проигрывала на выезде только мадридскому «Атлетико» и «Севилье».

Прогноз и ставка

На «Депортиво» в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Осасуны» — за 1.62.

Кубок Испании очень высоко котируется среди клубов Ла Лиги, поэтому «Депортиво» можно не рассчитывать на отсутствие правильного настроя у соперника.

Вполне вероятно, что хозяева свой гол тоже забьют. Но дальше пройдет «Осасуна».

Ставка — победа «Осасуны» + обе команды забьют за 3.68.