«Депортиво»
Когда-то один из сильнейших клубов Испании сейчас выступает в третьем по силе дивизионе. И единственное, что может хоть как-то успокоить болельщиков команды, «Депортиво» н данный момент занимает первое место в турнирной таблице.
При этом беспроигрышная серия клуба из Ла-Коруньи составляет уже десять матчей (семь побед и три ничьи).
В первом раунде Кубка Испании «Депортиво» с трудом прошел «Мурсию» (4:3), забив победный гол только в овертайме.
«Депортиво»
«Осасуна»
«Осасуна» в первом раунде Кубка Испании без проблем выиграла у «Сан-Агустина», отправив в ворота представителя одного из низших дивизионов четыре безответных мяча.
В чемпионате Испании «Осасуна» после 17-ти туров занимает десятое место. Вылет из элиты клубу из Памплоны в этом сезоне точно не грозит.
В минувшее воскресенье «Осасуна» сыграла вничью с «Барселоной» (2:2). Каталонцы дважды вели в счете, но команда Аррасате каждый раз отвечала на это своими забитыми мячами. Спасительный гол «Осасуна» забила незадолго до финального свистка.
В текущем сезоне «Осасуна» ранее проигрывала на выезде только мадридскому «Атлетико» и «Севилье».
Прогноз и ставка
На «Депортиво» в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Осасуны» — за 1.62.
Кубок Испании очень высоко котируется среди клубов Ла Лиги, поэтому «Депортиво» можно не рассчитывать на отсутствие правильного настроя у соперника.
Вполне вероятно, что хозяева свой гол тоже забьют. Но дальше пройдет «Осасуна».
Ставка — победа «Осасуны» + обе команды забьют за 3.68.