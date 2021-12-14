В 16-м туре чемпионата Германии по футболу «Майнц» в Майнце сыграет с «Гертой». Игра состоится 14 декабря и начнется в 22:30 по мск. «Майнц» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Майнц» находится на восьмой строчке. В 15-ти матчах хозяева поля набрали 21 очко.

По сравнению с прошлым годом на этот раз «Карнавальщики» очень удачно проводят первую половину сезона.

Небольшой спад уже был, но после этого коллектив провел шесть матчей, в которых потерпел только одно поражение и одержал три победы.

Все прогнозы на Бундеслигу

В позапрошлом туре клуб разгромил на своем поле «Вольфсбург» (3:0). В последнем матче первенства команда уступила «Баварии» (1:2).

«Герта»

Столичный коллектив занимает 14 позицию в таблице и находится в двух очках от зоны плей-офф на вылет. Весь прошлый месяц у команды прошел без побед.

Для «Герты» ноябрь прошел безнадежно. Она смогла набрать одно очко в игре с «Байером» (1:1), хоть и проиграла «Униону» (0:2).

После этого берлинцы сыграли два раза вничью во встречах с «Аугсбургом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).

В прошлом туре команда прервала безвыигрышную серию, победив дома «Арминию» (2:0). Тем самым она не проигрывает уже три матча.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Майнц» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,25.