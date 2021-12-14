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    Прервет ли «Майнц» беспроигрышную серию «Герты»?

    «Майнц» — «Герта». Прогноз (к. 2.25) и ставки на футбол, Бундеслига, 14 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Герта»
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    «Майнц» идет на восьмом месте
    В 16-м туре чемпионата Германии по футболу «Майнц» в Майнце сыграет с «Гертой». Игра состоится 14 декабря и начнется в 22:30 по мск. «Майнц» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Декабря 2021 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 22:30 Герта Герта
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч Майнц — Герта

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Майнц»

    «Майнц» находится на восьмой строчке. В 15-ти матчах хозяева поля набрали 21 очко.

    По сравнению с прошлым годом на этот раз «Карнавальщики» очень удачно проводят первую половину сезона.

    Небольшой спад уже был, но после этого коллектив провел шесть матчей, в которых потерпел только одно поражение и одержал три победы.

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    В позапрошлом туре клуб разгромил на своем поле «Вольфсбург» (3:0). В последнем матче первенства команда уступила «Баварии» (1:2).

    «Герта»

    Столичный коллектив занимает 14 позицию в таблице и находится в двух очках от зоны плей-офф на вылет. Весь прошлый месяц у команды прошел без побед.

    Для «Герты» ноябрь прошел безнадежно. Она смогла набрать одно очко в игре с «Байером» (1:1), хоть и проиграла «Униону» (0:2).

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    • После этого берлинцы сыграли два раза вничью во встречах с «Аугсбургом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).

    В прошлом туре команда прервала безвыигрышную серию, победив дома «Арминию» (2:0). Тем самым она не проигрывает уже три матча.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Майнц» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,25.

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    «Майнц» — «Герта»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 14.12.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Майнц» беспроигрышную серию «Герты»?
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