«Труа» сыграет на своём поле против «Бордо» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдёт 12 декабря, начало — в 17:00 (мск). «Труа» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

«Труа» считается фаворитом. Он набрал 16 очков и занимает 15-е место. В прошлую субботу «Труа» потерпел гостевое поражение от «Лилля» (1:2), хотя забил первым. Это его четвертый проигрыш за пять туров. А победил «Труа» всего в одном из шести предыдущих матчей в Лиге 1.

Более того, команда забила только шестнадцать мячей в семнадцати играх, однако и пропустила лишь двадцать пять. Среди нижней шестерки это лучший результат.

В этом матче за «Труа» не сыграют Адиль Рами, Филиппе Сандлер, Яссер Ларуси, Карим Азамум, Метинью и Домингеш.

«Бордо»

«Бордо» не без труда и доли удачи сохранил место в элитном дивизионе по итогам минувшего сезона, при этом серьезного усиления и выводов сделано не было. За 17 туров текущего первенства «темно-синие» записали на свой счет две победы и восемь мирных исходов, что принесло 14 очков и 17-е место, как и у «Клермона» из зоны вылета.

В четырех последних турах «жирондинцы» дважды потерпели фиаско и записали на свой счет два балла — с «Мецем» (3:3) и «Лионом» (2:2).

«Бордо» не помогут такие игроки Поль Бесс, Лоран Косьельни и Абдель Медиуб.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2.33. Успех гостей оценивается в 3.08, тогда как ничья — 3.68.

Прогноз — Обе команды не будут отсиживаться в обороне — терять уже нечего, при этом победу нужно искать у чужих ворот. Кроме того, в последних поединках эти клубы радовали обилием забитых и пропущенных голов. И «Труа», и «Бордо» далеки от своих идеальных кондиций, но все же «Бордо» выглядит предпочтительнее, да и непривычно данный коллектив видеть за пределами ТОП-10. Ситуацию нужно исправлять.

Ставка — «Бордо» не проиграет и тотал матча больше 2.5 за 3.30.