Коэффициенты на матч Осасуна — Барселона
«Осасуна»
Два последних матча «Осасуны» — это ничейные поединки против аутсайдеров «Леванте» (0:0) и «Эльче» (1:1), а вот «Атлетико Мадрид» (1:0), «Реал Сосьедаду» (0:2) и «Севилье» (2:0) клуб проиграл «всухую».
Так что с лидерами «Осасуна» себя показывает плохо, но и у слабых клубов выиграть не может.
После кризисных матчей в чемпионате Испании «Осасуна» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы и имеет в активе 21 очко.
Понижение в классе «Осасуне» пока не грозит, но и побороться за высокие позиции им вряд ли удастся. Все-таки отставание от лидеров достаточно большое.
В этом матче за «красных» не сыграют Хесус Аресо и Ибаньес.
«Барселона»
«Барселона» проиграла «Баварии» (3:0) в последнем туре Лиги Чемпионов и из-за такого результата команда опустится в Лигу Европы. А вот матчи «Барселоны» в Примере — не так уж плохи: клуб лишь в последнем туре проиграл «Бетису» (0:1), но до этого команда выиграла в двух турах кряду и поднялась на седьмую строку.
Смена тренера ещё не принесла ощутимого результата и «Барселона» пока не в лучшей форме, но точно сильнее «Осасуны».
«Барселоне» не помогут в этой игре Серхио Агуэро, Жорди Альба, Мартин Брейтуэйт, Мусса Ваге, Педри, Роберто Сольдадо и Ансу Фати.
Прогноз и ставка
На «Осасуну» в этом матче можно поставить за 3.85, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Барселоны» — за 2.02.
Прогноз — сейчас «Барселона» будет однозначно лидером этого матча, команда намного сильнее в классе, тем более будет по-спортивному злой, так как вылетела из Лиги Чемпионов. «Осасуна» же не может победить главного аутсайдера, так что и сейчас станет аутсайдером этого матча.
Ставка — победа «Барселоны» за 2.02.