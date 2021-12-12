«Осасуна» сыграет на своем поле против «Барселоны» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 декабря на Рейно-де-Наварра, начало — в 18.15 (мск). «Осасуна» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

Два последних матча «Осасуны» — это ничейные поединки против аутсайдеров «Леванте» (0:0) и «Эльче» (1:1), а вот «Атлетико Мадрид» (1:0), «Реал Сосьедаду» (0:2) и «Севилье» (2:0) клуб проиграл «всухую».

Так что с лидерами «Осасуна» себя показывает плохо, но и у слабых клубов выиграть не может.

После кризисных матчей в чемпионате Испании «Осасуна» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы и имеет в активе 21 очко.

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Понижение в классе «Осасуне» пока не грозит, но и побороться за высокие позиции им вряд ли удастся. Все-таки отставание от лидеров достаточно большое.

В этом матче за «красных» не сыграют Хесус Аресо и Ибаньес.

«Барселона»

«Барселона» проиграла «Баварии» (3:0) в последнем туре Лиги Чемпионов и из-за такого результата команда опустится в Лигу Европы. А вот матчи «Барселоны» в Примере — не так уж плохи: клуб лишь в последнем туре проиграл «Бетису» (0:1), но до этого команда выиграла в двух турах кряду и поднялась на седьмую строку.

Смена тренера ещё не принесла ощутимого результата и «Барселона» пока не в лучшей форме, но точно сильнее «Осасуны».

«Барселоне» не помогут в этой игре Серхио Агуэро, Жорди Альба, Мартин Брейтуэйт, Мусса Ваге, Педри, Роберто Сольдадо и Ансу Фати.

Прогноз и ставка

На «Осасуну» в этом матче можно поставить за 3.85, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Барселоны» — за 2.02.

Прогноз — сейчас «Барселона» будет однозначно лидером этого матча, команда намного сильнее в классе, тем более будет по-спортивному злой, так как вылетела из Лиги Чемпионов. «Осасуна» же не может победить главного аутсайдера, так что и сейчас станет аутсайдером этого матча.

Ставка — победа «Барселоны» за 2.02.