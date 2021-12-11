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    «Милан» потеряет очки в Удине?

    «Удинезе» — «Милан». Прогноз (к. 2.36) и ставки на чемпионат Италии 11 декабря 2021 года

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    Златан Ибрагимович
    «Милан» сыграет на выезде против «Удинезе» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 декабря в Удине, начало — в 22:45 мск. «Удинезе» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Декабря 2021 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 22:45 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч Удинезе — Милан

  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Удинезе»

    «Удинезе» занимает 14-е место в турнирной таблице после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 16 очков.

    На этой неделе клуб уволил главного тренера Луку Готти. И это не стало сюрпризом — в последних 13-ти матчах «Удинезе» одержал только одну победу. Временным тренером был назначен Габриэле Чьоффи.

    Декабрь «Удинезе» начал с невероятного матча против «Лацио», который завершился вничью 4:4.

    В прошлом туре клуб из Удине проиграл «Эмполи» (1:3), после чего руководство «Удинезе» и решилось на смену тренера.

    «Удинезе» в восьми домашних матчах потерпел лишь два поражения.

    «Милан»

    «Милан» тем временем возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав в 16-ти предыдущих матчах 38 очков.

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    • «Россонери» поднялись на первое место после домашней победы над «Салернитаной» (2:0) в прошлом туре. При этом отрыв от конкурентов мог быть куда существеннее, если бы команда Стефано Пиоли не проиграла в конце ноября «Фиорентине» и «Сассуоло».

    Все прогнозы на Серию А

    Ранее на этой неделе «Милан» проиграл на своем поле «Ливерпулю» (1:2) и вылетел из еврокубков. На фоне одного из лучших клубов АПЛ «Милан» выглядел, мягко говоря, не очень уверенно.

    «Милан» одержал шесть побед в восьми гостевых матчах чемпионата Италии.

    Прогноз и ставка

    На «Удинезе» в этом матче можно поставить за 4.50, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Милана» — за 1.96.

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    «Милан» ждет очень непростая игра. И, пожалуй, это тот случай, когда от ставки на фаворита лучше воздержаться. «Удинезе» действительно опасен на своем поле. Тем более хозяева будут дополнительно мотивированы после смены главного тренера. Это, как правило, позитивно сказывается на игре команды.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.

    И еще один вариант — ставка на тотал «Удинезе» больше 1,0 за 2.19. У «Милана» хватает проблем в обороне, и как минимум один гол от «Удинезе» точно никого не удивит.

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    «Удинезе» — «Милан»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. «Милан» потеряет очки в Удине?
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