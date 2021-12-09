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    «Тоттенхэм» не проиграет, много голов не ожидается

    «Тоттенхэм» — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, Лига конференций, 9 декабря 2021 года

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    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Ренна» в групповом этапе Лиги Конференций УЕФА. Матч пройдет 9 декабря в Лондоне, начало — 23:00 (мск). «Тоттенхэм» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 09 Декабря 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    Коэффициенты на матч Тоттенхэм — Ренн

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    Под руководством Антонио Конте «Тоттенхэм» успел сыграть шесть матчей. «Шпоры» на эмоциональном подъеме смогли одержать три победы кряду в АПЛ, оставив без очков «Лидс» (2:1), «Брентфорд» (2:0) и «Норвич» (3:0). На данный момент они занимают пятую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 25 очков.

    А вот в минувшем туре Лиги конференций случился эпичный конфуз на поле скромной «Муры» (1:2). «Тоттенхэм» неожиданно потерял очки и теперь занимает вторую строчку группы G имея 7 баллов.

    Не помогут «шпорам» в этом матче Кристиан Ромеро и Райан Сессеньон. Так же под вопросом Джовани Ло Чельсо.

    «Ренн»

    В чемпионате Франции у «Ренна» дела тоже идут неплохо. После неожиданного фиаско от «Лилля» на домашней арене (1:2) команда Бруно Женезьо сразу же реабилитировалась и уничтожила в гостях «Сент-Этьен» (5:0). По итогу они занимают вторую строчку турнирной таблицы Лиги 1, набрав 31 очко.

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    • «Ренн» провел без перебоев групповую стадию новообразовавшегося турнира, набрав 11 очков за пять туров. При этом «красно-черные» дали «шпорам» достойный отпор в домашней встрече, сыграв вничью (3:3).

    Этот матч за «Ренн» пропустят Жилле Гийом и Флавьен Тэт.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «Ренна» — за 4.70.

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    Прогноз — С большой долей вероятности «Тоттенхэм» возьмет свое на домашней арене, но едва ли победа «шпор» над «Ренном» будет разгромной. Оба клуба не очень мотивированы на этот матч.

    Ставка — «Тоттенхэм» не проиграет и тотал матча меньше 2.5 за 2.65.

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    «Тоттенхэм» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» не проиграет, много голов не ожидается
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