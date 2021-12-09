«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Ренна» в групповом этапе Лиги Конференций УЕФА. Матч пройдет 9 декабря в Лондоне, начало — 23:00 (мск). «Тоттенхэм» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

Под руководством Антонио Конте «Тоттенхэм» успел сыграть шесть матчей. «Шпоры» на эмоциональном подъеме смогли одержать три победы кряду в АПЛ, оставив без очков «Лидс» (2:1), «Брентфорд» (2:0) и «Норвич» (3:0). На данный момент они занимают пятую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 25 очков.

А вот в минувшем туре Лиги конференций случился эпичный конфуз на поле скромной «Муры» (1:2). «Тоттенхэм» неожиданно потерял очки и теперь занимает вторую строчку группы G имея 7 баллов.

Не помогут «шпорам» в этом матче Кристиан Ромеро и Райан Сессеньон. Так же под вопросом Джовани Ло Чельсо.

«Ренн»

В чемпионате Франции у «Ренна» дела тоже идут неплохо. После неожиданного фиаско от «Лилля» на домашней арене (1:2) команда Бруно Женезьо сразу же реабилитировалась и уничтожила в гостях «Сент-Этьен» (5:0). По итогу они занимают вторую строчку турнирной таблицы Лиги 1, набрав 31 очко.

«Ренн» провел без перебоев групповую стадию новообразовавшегося турнира, набрав 11 очков за пять туров. При этом «красно-черные» дали «шпорам» достойный отпор в домашней встрече, сыграв вничью (3:3).

Этот матч за «Ренн» пропустят Жилле Гийом и Флавьен Тэт.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «Ренна» — за 4.70.

Прогноз — С большой долей вероятности «Тоттенхэм» возьмет свое на домашней арене, но едва ли победа «шпор» над «Ренном» будет разгромной. Оба клуба не очень мотивированы на этот матч.

Ставка — «Тоттенхэм» не проиграет и тотал матча меньше 2.5 за 2.65.