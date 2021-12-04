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    Команды вновь превысят верховой тотал?

    ПСВ — «Утрехт». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Нидерландов, 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Утрехт»
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    ПСВ
    4 декабря в Эйндховене на стадионе «Филипс» местный ПСВ сыграет с «Утрехтом» в 15-м туре нидерландской Эредивизии. Игра начнется в 15:30 по мск. ПСВ — «Утрехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 04 Декабря 2021 года
    ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  ПСВ 18:30 Утрехт Утрехт
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч ПСВ — Утрехт

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
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    ПСВ

    По итогам 14-ти туров текущего чемпионата Нидерландов ПСВ с 31 зачетным пунктом находится на второй строке в турнирной таблице, проигрывая два очка лидеру «Аяксу».

    Коллектив из Эйндховена в данном первенстве потерпел только три неудача. Последняя из них состоялась в конце октября. Правда, это фиаско было очень болезненым — в гостях от амстердамцев 0:5.

    После этого на внутренней арене «крестьяне» выиграли три поединка подряд, где два были с крупным счетом. В минувшем же туре они расписали выездную мировую с «Херенвеном» — 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    На своей же территории ПСВ в этом розыгрыше нидерландской Эредивизии выиграл шесть встреч из семи и раз уступил.

    «Утрехт»

    С 26 набранными очками «Утрехт» находится на данный момент на четвертой строке в турнирной таблице Эредивизии, отставая на три балла от третьей позиции.

    Накануне «трехцветные» в рамках чемпионата страны на своей территории смогли переиграть «Хераклес» со счетом 1:0. Перед этим они потерпели два выездных фиаско подряд.

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    • В этот период коллектив уступил «Виттесу» и «Камбуру» с одинаковым результатом по 1:2. Отметим, что сейчас у команды 11-матчевая безничейная серия, в которой было восемь викторий и три проигрыша.

    На выезде «Утрехт» смог добыть всего лишь семь баллов из 26 общих, выиграв две игры при одной ничьей и четырех неудачах.

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    В минувшем сезоне ПСВ в матчах с «Утрехтом» набрал четыре очка, победив 2:1 дома и расписав мировую 1:1 в готсях.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПСВ — 1.56, победа «Утрехта» — 5.30, ничья — 4.60.

    Только в одном из восьми последних очных матчей этих клубов забивалось меньше трех голов. Так что вполне можно ожидать от этой игры верхового исхода.

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    ПСВ — «Утрехт»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. Команды вновь превысят верховой тотал?
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