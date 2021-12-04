4 декабря в Эйндховене на стадионе «Филипс» местный ПСВ сыграет с «Утрехтом» в 15-м туре нидерландской Эредивизии. Игра начнется в 15:30 по мск. ПСВ — «Утрехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

По итогам 14-ти туров текущего чемпионата Нидерландов ПСВ с 31 зачетным пунктом находится на второй строке в турнирной таблице, проигрывая два очка лидеру «Аяксу».

Коллектив из Эйндховена в данном первенстве потерпел только три неудача. Последняя из них состоялась в конце октября. Правда, это фиаско было очень болезненым — в гостях от амстердамцев 0:5.

После этого на внутренней арене «крестьяне» выиграли три поединка подряд, где два были с крупным счетом. В минувшем же туре они расписали выездную мировую с «Херенвеном» — 1:1.

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На своей же территории ПСВ в этом розыгрыше нидерландской Эредивизии выиграл шесть встреч из семи и раз уступил.

«Утрехт»

С 26 набранными очками «Утрехт» находится на данный момент на четвертой строке в турнирной таблице Эредивизии, отставая на три балла от третьей позиции.

Накануне «трехцветные» в рамках чемпионата страны на своей территории смогли переиграть «Хераклес» со счетом 1:0. Перед этим они потерпели два выездных фиаско подряд.

В этот период коллектив уступил «Виттесу» и «Камбуру» с одинаковым результатом по 1:2. Отметим, что сейчас у команды 11-матчевая безничейная серия, в которой было восемь викторий и три проигрыша.

На выезде «Утрехт» смог добыть всего лишь семь баллов из 26 общих, выиграв две игры при одной ничьей и четырех неудачах.

В минувшем сезоне ПСВ в матчах с «Утрехтом» набрал четыре очка, победив 2:1 дома и расписав мировую 1:1 в готсях.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПСВ — 1.56, победа «Утрехта» — 5.30, ничья — 4.60.

Только в одном из восьми последних очных матчей этих клубов забивалось меньше трех голов. Так что вполне можно ожидать от этой игры верхового исхода.