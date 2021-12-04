Коэффициенты на матч ПСВ — Утрехт
ПСВ
По итогам 14-ти туров текущего чемпионата Нидерландов ПСВ с 31 зачетным пунктом находится на второй строке в турнирной таблице, проигрывая два очка лидеру «Аяксу».
Коллектив из Эйндховена в данном первенстве потерпел только три неудача. Последняя из них состоялась в конце октября. Правда, это фиаско было очень болезненым — в гостях от амстердамцев 0:5.
После этого на внутренней арене «крестьяне» выиграли три поединка подряд, где два были с крупным счетом. В минувшем же туре они расписали выездную мировую с «Херенвеном» — 1:1.
На своей же территории ПСВ в этом розыгрыше нидерландской Эредивизии выиграл шесть встреч из семи и раз уступил.
«Утрехт»
С 26 набранными очками «Утрехт» находится на данный момент на четвертой строке в турнирной таблице Эредивизии, отставая на три балла от третьей позиции.
Накануне «трехцветные» в рамках чемпионата страны на своей территории смогли переиграть «Хераклес» со счетом 1:0. Перед этим они потерпели два выездных фиаско подряд.
В этот период коллектив уступил «Виттесу» и «Камбуру» с одинаковым результатом по 1:2. Отметим, что сейчас у команды 11-матчевая безничейная серия, в которой было восемь викторий и три проигрыша.
На выезде «Утрехт» смог добыть всего лишь семь баллов из 26 общих, выиграв две игры при одной ничьей и четырех неудачах.
В минувшем сезоне ПСВ в матчах с «Утрехтом» набрал четыре очка, победив 2:1 дома и расписав мировую 1:1 в готсях.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПСВ — 1.56, победа «Утрехта» — 5.30, ничья — 4.60.
Только в одном из восьми последних очных матчей этих клубов забивалось меньше трех голов. Так что вполне можно ожидать от этой игры верхового исхода.