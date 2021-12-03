«Урарту» сыграет на своем поле с «Араратом-Арменией» в рамках 16-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 17:30 мск. «Урарту» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урарту»

«Урарту» в текущем сезоне является середняком чемпионата.. 6 место из 10 команд — вполне показательное в этом плане.

На неделе «Урарту» удручил результатом. На выезде команда уступила «Пюнику», пропустив два сухих мяча.

Причем до этой неудачи команда добыла две победы к ряду. Впрочем, за выход в четверку «Урарту» еще наверняка поборется.

Все прогнозы на футбол

Против «Арарата-Армении» «Урарту» в последние годы играет приблизительно на равных. В пяти последних очных битвах команда один раз победила при двух поражениях.

«Арарат-Армения»

Ереванский клуб традиционно активно задействован в чемпионской гонке. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Пюник» на 7 очков.

«Арарат-Армения» лучше всех в лиге атакует — 35 голов. Да и оборона тоже блещет надежностью, хотя тот же «Пюник» пропустил на два мяча меньше.

К слову, на неделе ереванцы добыли очередную викторию. Дома команда не оставила никаких шансов «Вану» (2:0).

Зато из Кубка Армении «Арарат-Армения» вылетела. Поражение от «Нораванка» (2:1) стало одной из сенсаций турнира.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.58, на ничью за 3.75, а на «Урарту» — за 4.70.

«Урарту» будет стараться дать бой лидеру чемпионата.

Вылет из Кубка по-спортивному лишь раззадорит гостей .

«Арарат-Армения» постарается еще более оторваться от преследователей. Наши прогноз и ставка — Фора «Арарата-Армении» -1.5 с коэффициентом 2.60.