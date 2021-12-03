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    «Арарат-Армения» уверенно обыграет «Урарту»?

    «Урарту» — «Арарат-Армения». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Армении, 3 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Урарту» — «Арарат-Армения»
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    «Арарат-Армения»
    «Урарту» сыграет на своем поле с «Араратом-Арменией» в рамках 16-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 17:30 мск. «Урарту» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Урарту»

    «Урарту» в текущем сезоне является середняком чемпионата.. 6 место из 10 команд — вполне показательное в этом плане.

    На неделе «Урарту» удручил результатом. На выезде команда уступила «Пюнику», пропустив два сухих мяча.

    Причем до этой неудачи команда добыла две победы к ряду. Впрочем, за выход в четверку «Урарту» еще наверняка поборется.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Арарата-Армении» «Урарту» в последние годы играет приблизительно на равных. В пяти последних очных битвах команда один раз победила при двух поражениях.

    «Арарат-Армения»

    Ереванский клуб традиционно активно задействован в чемпионской гонке. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Пюник» на 7 очков.

    «Арарат-Армения» лучше всех в лиге атакует — 35 голов. Да и оборона тоже блещет надежностью, хотя тот же «Пюник» пропустил на два мяча меньше.

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    • К слову, на неделе ереванцы добыли очередную викторию. Дома команда не оставила никаких шансов «Вану» (2:0).

    Зато из Кубка Армении «Арарат-Армения» вылетела. Поражение от «Нораванка» (2:1) стало одной из сенсаций турнира.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.58, на ничью за 3.75, а на «Урарту» — за 4.70.

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    «Урарту» будет стараться дать бой лидеру чемпионата.

    Вылет из Кубка по-спортивному лишь раззадорит гостей.

    «Арарат-Армения» постарается еще более оторваться от преследователей. Наши прогноз и ставка — Фора «Арарата-Армении» -1.5 с коэффициентом 2.60.

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    «Урарту» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на футбол. «Арарат-Армения» уверенно обыграет «Урарту»?
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