«Урарту»
«Урарту» в текущем сезоне является середняком чемпионата.. 6 место из 10 команд — вполне показательное в этом плане.
На неделе «Урарту» удручил результатом. На выезде команда уступила «Пюнику», пропустив два сухих мяча.
Причем до этой неудачи команда добыла две победы к ряду. Впрочем, за выход в четверку «Урарту» еще наверняка поборется.
Против «Арарата-Армении» «Урарту» в последние годы играет приблизительно на равных. В пяти последних очных битвах команда один раз победила при двух поражениях.
«Арарат-Армения»
Ереванский клуб традиционно активно задействован в чемпионской гонке. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Пюник» на 7 очков.
«Арарат-Армения» лучше всех в лиге атакует — 35 голов. Да и оборона тоже блещет надежностью, хотя тот же «Пюник» пропустил на два мяча меньше.
К слову, на неделе ереванцы добыли очередную викторию. Дома команда не оставила никаких шансов «Вану» (2:0).
Зато из Кубка Армении «Арарат-Армения» вылетела. Поражение от «Нораванка» (2:1) стало одной из сенсаций турнира.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.58, на ничью за 3.75, а на «Урарту» — за 4.70.
«Урарту» будет стараться дать бой лидеру чемпионата.
Вылет из Кубка
«Арарат-Армения» постарается еще более оторваться от преследователей. Наши прогноз и ставка — Фора «Арарата-Армении» -1.5 с коэффициентом 2.60.