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    «Баия» — «Атлетико Минейро». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Бразилии по футболу 2 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Баия» — «Атлетико Минейро»
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    Футболисты «Атлетико Минейро»
    В пятницу, 3 декабря, «Баия» на своем поле примет «Атлетико Минейро» в 32-м туре бразильской Серии А. Встреча, которая пройдет на арене «Фонта-Нова», начнется в 00:00 по московскому времени. «Баия» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Баия»

    «Баия» занимает 16-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, имея на своем счету 40 очков.

    «Трехцветные» одержали десять побед, десять раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений в 35 сыгранных турах.

    В ноябре подопечные Гуто Феррейры «Сан-Пауло» (1:0) и «Гремио» (3:1), уступили «Фламенго» (0:3) и «Спорт Ресифи» (0:1), а также разошлись миром с «Куябой» (0:0).

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    После травм в команде восстанавливаются Эухенио Иснальдо, Матеус Тейшейра, Жонас и Марсело.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» расположился на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 78 баллами.

    На счету «петушков» 24 победы, шесть ничьих и пять поражений в 35 турах национального первенства.

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    • В ноябре команда Куки выиграла у «Гремио» (2:1), «Америки МГ» (1:0), «Коринтианса» (3:0), «Атлетико Паранаэнсе» (1:0), «Жувентуде» (2:0) и «Флуминенсе» (2:1), поделив очки только с «Палмейрасом» (2:2).

    Среди травмированных у «Атлетико Минейро» значатся только Алан Франко и Ревер.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Атлетико Минейро» — 2.00, победа «Баия» — 3.80, ничья — 3.50.

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    Несмотря на то, что «петушки» уже оформили титул, став недосягаемыми для конкурентов, похоже, они не собираются сбрасывать обороты.

    Конечно, «Баия» неплохо играет дома и даже способна вызвать некоторые проблемы у соперника на старте матча, но у подопечных Куки гораздо большая глубина состава, тогда как у хозяев есть только Жилберто, выступающий на действительно высоком уровне. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также можно взять ставку «обе забьют: нет» за 1.80, поскольку хозяевам действительно будет сложно угрожать столь квалифицированной обороне.

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    «Баия» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на футбол. На что способен немотивированный лидер чемпионата Бразилии?
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