«Метц» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:00 мск. «Метц» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метц»

«Метц» в текущем сезоне находится в роли борца за выживание. И только в последних матчах команда идет на подъем в плане игры и результатов.

В минувшем туре «Метц» сумел добыть победу. Выездной поединок с «Ниццей» принес три вожделенных очка, и турнирное положение команды выглядит уже не такими беспомощным.

«Метц» находится в опасной зоне, занимая 19 место. Причем отставание от спасительного 17 места минимальное.

Все прогнозы на Лигу 1

Против «Монпелье» «Метц» в последние годы играет вполне удачно. Из пяти поединков «гранатовые» дважды победили при трех ничьих.

«Монпелье»

Эта команда как-то утвердилась в роли середняка Лиги 1. Нынешний сезон в этом плане лишь подтверждает общую тенденцию.

Причем «Монпелье» умудряется чередовать удачные поединки с блеклыми. И дело не в том, где играет команда: тенденция распространена как на домашние поединки, так и на выездные.

К слову, в минувшем туре «Монпелье» дома не смог взять очки. Поражение от «Лиона» (0:1) получилось довольно досадным.

У «Монпелье» нет ярко выраженного бомбардира. Таковым сейчас можно считать разве что хавбека Флорана Молле, отличившегося четырежды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Метц» за 2.55, на ничью за 3.40, а на «Монпелье» — за 2.70.

«Метц» в последнее время явно прибавил , к тому же удачно играет с «Монпелье».

Гости крайне нестабильны, что вновь даст о себе знать.

Ноябрьский цикл хозяева провели довольно уверенно, и наверняка постараются как можно быстрее выбраться из зоны вылета. Наши прогноз и ставка — Победа «Метца» с коэффициентом 2.55.