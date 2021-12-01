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    «Метц» продолжит свой подъем?

    «Метц» — «Монпелье». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Лига 1, 1 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Метц» — «Монпелье»
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    Николя де Превиль
    «Метц» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:00 мск. «Метц» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Декабря 2021 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 21:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Метц — Монпелье

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Метц»

    «Метц» в текущем сезоне находится в роли борца за выживание. И только в последних матчах команда идет на подъем в плане игры и результатов.

    В минувшем туре «Метц» сумел добыть победу. Выездной поединок с «Ниццей» принес три вожделенных очка, и турнирное положение команды выглядит уже не такими беспомощным.

    «Метц» находится в опасной зоне, занимая 19 место. Причем отставание от спасительного 17 места минимальное.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Против «Монпелье» «Метц» в последние годы играет вполне удачно. Из пяти поединков «гранатовые» дважды победили при трех ничьих.

    «Монпелье»

    Эта команда как-то утвердилась в роли середняка Лиги 1. Нынешний сезон в этом плане лишь подтверждает общую тенденцию.

    Причем «Монпелье» умудряется чередовать удачные поединки с блеклыми. И дело не в том, где играет команда: тенденция распространена как на домашние поединки, так и на выездные.

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    • К слову, в минувшем туре «Монпелье» дома не смог взять очки. Поражение от «Лиона» (0:1) получилось довольно досадным.

    У «Монпелье» нет ярко выраженного бомбардира. Таковым сейчас можно считать разве что хавбека Флорана Молле, отличившегося четырежды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Метц» за 2.55, на ничью за 3.40, а на «Монпелье» — за 2.70.

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    «Метц» в последнее время явно прибавил, к тому же удачно играет с «Монпелье».

    Гости крайне нестабильны, что вновь даст о себе знать.

    Ноябрьский цикл хозяева провели довольно уверенно, и наверняка постараются как можно быстрее выбраться из зоны вылета. Наши прогноз и ставка — Победа «Метца» с коэффициентом 2.55.

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    «Метц» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. «Метц» продолжит свой подъем?
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