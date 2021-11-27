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    «Боруссия» Д снова выиграет у «Вольфсбурга»?

    «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 2.01) и ставки на чемпионат Германии 27 ноября 2021 года

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    «Боруссия» проиграла три из пяти гостевых матчей в чемпионате Германии
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле против «Вольфсбурга» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Ноября 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч Вольфсбург — Боруссия Д

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после 12-ти сыгранных матчей. За это время «волки» набрали 20 очков.

    И это очень неплохо с учетом того, что «Вольфсбург» параллельно играет еще и в Лиге чемпионов. Правда, там дела складываются не так удачно. Ранее на этой неделе команда Флориана Кофельдта проиграла на выезде «Севилье» (0:2).

    Между тем, в Бундеслиге беспроигрышная серия «Вольфсбурга» составляет уже три матча. После побед над «Байером» и «Аугсбургом» была гостевая ничья с «Арминией».

    «Вольфсбург» выиграл только один из четырех предыдущих матчей Бундеслиги на своем поле.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» тем временем продолжает погоню за «Баварию». «Дортмунд» находится на втором месте, отставая от лидера на одно очко.

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    • Как и «Вольфсбург», «Боруссия» тоже не лучшим образом выступает в Лиге чемпионов. Более того, команда Марко Розе потеряла шансы на выход в плей-офф за тур до завершения группового этапа.

    Это случилось после неприятного гостевого поражения от лиссабонского «Спортинга» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    В Бундеслиге «Боруссия» в шести предыдущих матчах одержала пять побед. На этом отрезке исключением стала лишь встреча с «Лейпцигом», в которой «Дортмунд» уступил со счетом 1:2.

    «Боруссия» проиграла три из пяти гостевых матчей в чемпионате Германии.

    Прогноз и ставка

    На «Вольфсбург» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Боруссии» — за 2.46.

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    Несмотря на неплохие результаты в Бундеслиге, «Боруссия» сейчас все равно не так опасна. Главная проблема гостей — отсутствие Эрлинга Холанда, который больше не сыграет в этом году из-за травмы.

    При этом «Вольфсбург» можно смело назвать удобным соперником для «Дортмунда». Все пять предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Боруссии». А «Вольфсбург» при этом еще и ни разу не забил.

    Но есть подозрение, что на этот раз для «Боруссии» все будет куда сложнее.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.01.

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    «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. «Боруссия» Д снова выиграет у «Вольфсбурга»?
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