Дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле против «Вольфсбурга» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после 12-ти сыгранных матчей. За это время «волки» набрали 20 очков.

И это очень неплохо с учетом того, что «Вольфсбург» параллельно играет еще и в Лиге чемпионов. Правда, там дела складываются не так удачно. Ранее на этой неделе команда Флориана Кофельдта проиграла на выезде «Севилье» (0:2).

Между тем, в Бундеслиге беспроигрышная серия «Вольфсбурга» составляет уже три матча. После побед над «Байером» и «Аугсбургом» была гостевая ничья с «Арминией».

«Вольфсбург» выиграл только один из четырех предыдущих матчей Бундеслиги на своем поле.

«Боруссия» Д

«Боруссия» тем временем продолжает погоню за «Баварию». «Дортмунд» находится на втором месте, отставая от лидера на одно очко.

Как и «Вольфсбург», «Боруссия» тоже не лучшим образом выступает в Лиге чемпионов. Более того, команда Марко Розе потеряла шансы на выход в плей-офф за тур до завершения группового этапа.

Это случилось после неприятного гостевого поражения от лиссабонского «Спортинга» (1:3).

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В Бундеслиге «Боруссия» в шести предыдущих матчах одержала пять побед. На этом отрезке исключением стала лишь встреча с «Лейпцигом», в которой «Дортмунд» уступил со счетом 1:2.

«Боруссия» проиграла три из пяти гостевых матчей в чемпионате Германии.

Прогноз и ставка

На «Вольфсбург» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Боруссии» — за 2.46.

Несмотря на неплохие результаты в Бундеслиге, «Боруссия» сейчас все равно не так опасна. Главная проблема гостей — отсутствие Эрлинга Холанда, который больше не сыграет в этом году из-за травмы.

При этом «Вольфсбург» можно смело назвать удобным соперником для «Дортмунда». Все пять предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Боруссии». А «Вольфсбург» при этом еще и ни разу не забил.

Но есть подозрение, что на этот раз для «Боруссии» все будет куда сложнее.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.01.