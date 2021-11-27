В 13-м туре английской Премьер-лиги на стадионе «Карроу Роуд» сойдутся «Норвич» и «Вулверхэмптон». Игра пройдет 27 ноября и начнется в 18:00 по мск. «Норвич» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» после годичного перерыва смог вернуться в Премьер-лигу. В прошлом сезоне он стал победителем Чемпионшипа, уверенно пройдя всю турнирную дистанцию.

По итогам 12 туров в АПЛ «канарейки» набрали всего лишь восемь очков и находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице, отставая от безопасной строки три пункта.

Коллектив в десяти первых турах обходился без побед, восемь раз уступив, и дважды разойдясь миром. В двух же последних встречах он добивался викторий на выезде над «Брентфордом» и дома над «Саутгемптоном» (оба раза по 2:1).

Календарь и таблица АПЛ

В этом розыгрыше АПЛ в родных стенах «Норвич» набрал четыре пункта в шести проведенных встречах, раз победив при одной мировой и четырех фиаско.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» с 19 очками после 12 матчей в турнирной таблице чемпионата Англии располагается на шестой позиции, уступая четвертому месту четыре балла.

В пяти первых турах первенства «волки» смогли набрать всего три очка, однако в последующих семи встречах команда пять раз побеждала, еще по разу разойдясь миром и уступив.

Все прогнозы на АПЛ

В прошлом игровом дне «оранжево-черные» на своем поле смогли переиграть «Вест Хэма» со счетом 1:0, забив единственный по истечению часа игры благодаря усилиям Хименеса.

Вне родных стен «Вулверхемптон» разжился десятью очками в шести играх, трижды одержав победы при одной мировой и двух поражениях.

В АПЛ-2019/20 «Вулверхэмптон» дважды одолел «Норвич» — 3:0 дома 2:1 в гостях.

Прогноз и ставка на «Норвич» — «Вулверхэмптон»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 2.20.

На викторию «Норвича» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.38.

Оба соперника не особо результативны. «Волки» в среднем забивают по разу за поединок, а «канарейки» за весь период отличились только семь раз. В общем, исходя из этого ожидаем в этой игре очень мало голов.