ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Мальме» — «Зенит»«Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции Почеттино может стать следующим менеджером «МЮ»Топ-7 реальных и неожиданных тренеров для «МЮ» Эрлинг ХоланнОт Клозе до Холанна. 10 игроков, которые могли бы играть за сборные других стран
  • 00:54
    • «Зенит» спасся от поражения в матче с «Мальмё» и гарантировал себе евровесну
  • 00:55
    • «Челси» разгромил «Ювентус» на «Стэмфорд Бридж»
  • 00:52
    • «Барселона» и «Бенфика» не определили сильнейшего на «Камп Ноу»
  • 22:45
    • Гол Роналду принес «МЮ» победу над «Вильярреалом» и путевку в плей-офф ЛЧ
  • 22:40
    • «Бавария» в Киеве выиграла у «Динамо»
    Все новости спорта

    Кто гарантирует себе первое место в группе А?

    «Маккаби» Тель-Авив — ЛАСК. Прогноз (к. 2.90) и ставки на Лигу конференций 25 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на ЛАСК Прогнозы на Маккаби Тель-Авив Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — ЛАСК
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Маккаби» Тель-Авив
    Израильский клуб «Маккаби» (Тель-Авив) встретится на своем поле с австрийским ЛАСКом в 5-м туре группового этапа Лиги конференций. Матч группы А пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Маккаби» Тель-Авив — ЛАСК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» пробивался в групповой через квалификацию. Клуб из Тель-Авива обыграл словацкий «Спартак» (0:0 в гостях, 1:0 дома), а потом справился с казахстанским «Шахтером» (2:1 в гостях, 2:0 дома).

    В 1-м туре группового этапа «Маккаби» дома разгромил «Алашкерт» (4:1), после чего на выезде поделил очки с ЛАСКом (1:1). Далее последовали две победы над финским ХИКом (5:0 в гостях и 3:0 дома).

    В последнем матче тель-авивский клуб на своем поле сыграл вничью в дерби с «Хапоэлем» (1:1) и с 75 очками идет на 2-м месте в чемпионате Израиля.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    У «Маккаби» Тель-Авив, как и у предстоящего соперника, 10 очков в турнирной таблице группы A. Под вопросом участие хавбека Ави Рикана и защитника Маора Кандила.

    ЛАСК

    В групповой этап ЛАСК тоже попал через квалификацию. Сначала команда Андреаса Виланда прошла сербскую «Войводину» (1:0 в гостях, 6:0 дома), а потом обыграла шотландский «Сент-Джонстон» (1:1 дома, 2:0 в гостях).

  • Трансферный дайджест. 16-22 ноября
  • Уйдет ли Погба в «Реал», избавится ли «Фиорентина» от Кокорина, кто подпишет лучшего бомбардира чемпионата Аргентины и другие трансферные новости последних дней
  • 22/11/2021

    • Групповой этап австрийцы начали с выездной победы над ХИКом (2:0), после чего на 87-й минуте упустили домашнюю победу над «Маккаби» (1:1). Оба матча с «Алашкертом» были выиграны «всухую»(3:0 в гостях и 2:0 дома).

    В последних матчах национального первенства ЛАСК дома разгромил «Тироль» (3:0) и на выезде поделил очки с «Штурмом» (3:3), занимая с 14 очками 11-е место в таблице Высшей лиги.

    Все футбольные трансферы

    За ЛАСК из-за коронавируса не сыграют Балич, Гргич, Марешич и Карамоко, а из-за травм — Лаваль и Филипович. Под вопросом участие Холланда, Рагуца и Висингера.

    Прогноз и ставка

    На победу «Маккаби» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.24, на ничью в основное время — 3.65, а на победу ЛАСКа — 2.85.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Обе команды гарантировали себе евровесну. Победитель этой встречи займёт первое место в группе A, а в случае ничьи всё решится в 6-м туре.

    Израильский клуб побеждал во всех 5 домашних матчах в Лиге конференций. Прогнозируем, что «Маккаби» не проиграет в верховом матче.

    «Маккаби» забивал больше 1 гола в 4 из 5 предыдущих домашних матчей в ЛК. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.53 и ТБ 2,5 за 1.62.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.04
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.00
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бешикташ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фулхэм — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Маккаби» Тель-Авив — ЛАСК: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Кто гарантирует себе первое место в группе А?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры