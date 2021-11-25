Израильский клуб «Маккаби» (Тель-Авив) встретится на своем поле с австрийским ЛАСКом в 5-м туре группового этапа Лиги конференций. Матч группы А пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Маккаби» Тель-Авив — ЛАСК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» пробивался в групповой через квалификацию. Клуб из Тель-Авива обыграл словацкий «Спартак» (0:0 в гостях, 1:0 дома), а потом справился с казахстанским «Шахтером» (2:1 в гостях, 2:0 дома).

В 1-м туре группового этапа «Маккаби» дома разгромил «Алашкерт» (4:1), после чего на выезде поделил очки с ЛАСКом (1:1). Далее последовали две победы над финским ХИКом (5:0 в гостях и 3:0 дома).

В последнем матче тель-авивский клуб на своем поле сыграл вничью в дерби с «Хапоэлем» (1:1) и с 75 очками идет на 2-м месте в чемпионате Израиля.

Все прогнозы на Лигу конференций

У «Маккаби» Тель-Авив, как и у предстоящего соперника, 10 очков в турнирной таблице группы A. Под вопросом участие хавбека Ави Рикана и защитника Маора Кандила.

ЛАСК

В групповой этап ЛАСК тоже попал через квалификацию. Сначала команда Андреаса Виланда прошла сербскую «Войводину» (1:0 в гостях, 6:0 дома), а потом обыграла шотландский «Сент-Джонстон» (1:1 дома, 2:0 в гостях).

Групповой этап австрийцы начали с выездной победы над ХИКом (2:0), после чего на 87-й минуте упустили домашнюю победу над «Маккаби» (1:1). Оба матча с «Алашкертом» были выиграны «всухую»(3:0 в гостях и 2:0 дома).

В последних матчах национального первенства ЛАСК дома разгромил «Тироль» (3:0) и на выезде поделил очки с «Штурмом» (3:3), занимая с 14 очками 11-е место в таблице Высшей лиги.

Все футбольные трансферы

За ЛАСК из-за коронавируса не сыграют Балич, Гргич, Марешич и Карамоко, а из-за травм — Лаваль и Филипович. Под вопросом участие Холланда, Рагуца и Висингера.

Прогноз и ставка

На победу «Маккаби» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.24, на ничью в основное время — 3.65, а на победу ЛАСКа — 2.85.

Обе команды гарантировали себе евровесну. Победитель этой встречи займёт первое место в группе A, а в случае ничьи всё решится в 6-м туре.

Израильский клуб побеждал во всех 5 домашних матчах в Лиге конференций. Прогнозируем, что «Маккаби» не проиграет в верховом матче .