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    «Локомотив» переедет римлян?

    «Локомотив» — «Лацио». Дерзкая ставка за 5.10 на матч Лиги Европы 25 ноября 2021 года

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    Константин Марадишвили
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:45 мск. «Локомотив» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 25 Ноября 2021 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 20:45 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч Локомотив — Лацио
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    Поражение от «Ахмата» (1:2) в минувшем туре РПЛ болезненно ударило по железнодорожникам. «Локомотив» теперь только четвертый в турнирной таблице.

    Но самой главной проблемой в ближайшие пару недель для москвичей будет даже не это. Очень не вовремя травмировался основной голкипер Гилерме, равноценной замены которому нет.

    Вероятнее всего, в воротах появится молодой Даниил Худяков, уже сыгравший три поединка в чемпионате страны. И это не все кадровые проблемы москвичей!

    Все прогнозы на Лигу Европы

    С «Лацио» наверняка не сыграют Зе Луиш, Станислав Магкеев и Антон Миранчук. Плюс неизвестно, восстановится ли к матчу Рифат Жемалетдинов.

    «Лацио»

    «Лациале» изначательно считались фаворитами квартета. Правда, на текущий момент римляне даже не обеспечили себе выход в плей-офф.

    5 очков по итогам 4 туров — откровенно не лучшая диспозиция. К тому же, «Лацио» сейчас явно не находится в лучшей форме.

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    • В Серии А «Лацио» тоже провел неудачный матч. Поражение от «Ювентуса» (0:2) отбросило римский клуб на 6 место.

    Не факт, что в этом матче итальянцам поможет их лидер атак. Чиро Иммобиле, забивший 10 мячей в Серии А и один в Лиге Европы получил неприятное повреждение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.82, на ничью за 3.60, а на «Локомотив» — за 4.50.

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    Турнирная ситуация заставит москвичей сыграть на пределе своих возможностей.

    «Лацио» пребывает не в лучших кондициях, к тому же участие Иммобиле в матче под вопросом.

    «Локомотив» еще имеет шансы на выход в плей-офф, за которые наверняка будет бороться до последнего. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Локомотива» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Локомотив» — «Лацио»: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. «Локомотив» переедет римлян?
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