«Локомотив» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:45 мск. «Локомотив» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Поражение от «Ахмата» (1:2) в минувшем туре РПЛ болезненно ударило по железнодорожникам. «Локомотив» теперь только четвертый в турнирной таблице.

Но самой главной проблемой в ближайшие пару недель для москвичей будет даже не это. Очень не вовремя травмировался основной голкипер Гилерме, равноценной замены которому нет.

Вероятнее всего, в воротах появится молодой Даниил Худяков, уже сыгравший три поединка в чемпионате страны. И это не все кадровые проблемы москвичей!

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С «Лацио» наверняка не сыграют Зе Луиш, Станислав Магкеев и Антон Миранчук. Плюс неизвестно, восстановится ли к матчу Рифат Жемалетдинов.

«Лацио»

«Лациале» изначательно считались фаворитами квартета. Правда, на текущий момент римляне даже не обеспечили себе выход в плей-офф.

5 очков по итогам 4 туров — откровенно не лучшая диспозиция. К тому же, «Лацио» сейчас явно не находится в лучшей форме.

В Серии А «Лацио» тоже провел неудачный матч. Поражение от «Ювентуса» (0:2) отбросило римский клуб на 6 место.

Не факт, что в этом матче итальянцам поможет их лидер атак. Чиро Иммобиле, забивший 10 мячей в Серии А и один в Лиге Европы получил неприятное повреждение.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.82, на ничью за 3.60, а на «Локомотив» — за 4.50.

Турнирная ситуация заставит москвичей сыграть на пределе своих возможностей.

«Лацио» пребывает не в лучших кондициях , к тому же участие Иммобиле в матче под вопросом.

«Локомотив» еще имеет шансы на выход в плей-офф, за которые наверняка будет бороться до последнего. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Локомотива» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.