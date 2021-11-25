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    Наберет ли «Локо» очки в домашнем матче с «Лацио»?

    «Локомотив» — «Лацио». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Лацио»
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    Федор Смолов
    В четверг, 25 ноября, «Локомотив» примет «Лацио» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы E, которая пройдет на «РЖД Арене», начнется в 20:45 по московскому времени. «Локомотив» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 25 Ноября 2021 года
    Локомотив
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    •  Локомотив 20:45 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч Локомотив — Лацио
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  • 4.55
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.80
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    «Локомотив»

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице группы E, имея на своем счету всего 2 очка.

    «Железнодорожники» в этом сезоне разошлись миром с «Марселем» (1:1), проиграли «Лацио» (0:2), а также набрали 1 балл в противостоянии с «Галатасараем» (0:1 и 1:1).

    В чемпионате России у «красно-зеленых» тоже не все в порядке. Да, они занимают четвертое место и ведут борьбу за чемпионство, но в этом месяце поделили очки со «Спартаком» (1:1) и проиграли «Ахмату» (1:2), отдалившись от лидирующего «Зенита».

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    После травм у «Локомотива» восстанавливаются Станислав Магкеев, Фаустино Анхорин, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Наир Тикнизян и Зе Луиш.

    «Лацио»

    «Лацио» идет вторым в турнирной таблице группы E, набрав 5 очков в четырех сыгранных турах.

    Римляне стартовали с поражения от «Галатасарая» (0:1), после чего обыграли «Локомотив» (2:0) и дважды сыграли вничью с «Марселем» (0:0 и 2:2).

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    • В турнирной таблице Серии А «орлы» расположились на шестой строчке. В этом месяце они успели разгромить «Салернитану» (3:0) и уступить «Ювентусу» (0:2).

    Среди травмированных у «Лацио» значатся Чиро Иммобиле и Адам Марушич.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лацио» — 1.85, победа «Локомотива» — 4.40, ничья — 3.50.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Турнирное положение вынуждает обе команды играть на победу. «Железнодорожники», если проиграют, скорее всего, окончательно лишатся шансов выйти даже в Лигу конференций.

    Если же говорить о римлянах, то им нельзя терять очки, чтобы не пропустить на вторую строчку «Марсель».

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    В конце октября «Локо» порадовал двумя подряд победами в РПЛ, но затем мы увидели упущенную победу над «Спартаком» и странное поражение от «Ахмата», пусть и с ранним удалением.

    С приходом на тренерский пост Маркуса Гисдоля игра «красно-зеленых» никак не стабилизировалась, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Командам, как уже говорилось, нужны очки, но и рисковать они вряд ли собираются. Ожидаем относительно осторожной игры, так что еще один вариант — «тотал меньше 2,5» за 1.80.

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    «Локомотив» — «Лацио»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Наберет ли «Локо» очки в домашнем матче с «Лацио»?
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