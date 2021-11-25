В четверг, 25 ноября, «Локомотив» примет «Лацио» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы E, которая пройдет на «РЖД Арене», начнется в 20:45 по московскому времени. «Локомотив» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице группы E, имея на своем счету всего 2 очка.

«Железнодорожники» в этом сезоне разошлись миром с «Марселем» (1:1), проиграли «Лацио» (0:2), а также набрали 1 балл в противостоянии с «Галатасараем» (0:1 и 1:1).

В чемпионате России у «красно-зеленых» тоже не все в порядке. Да, они занимают четвертое место и ведут борьбу за чемпионство, но в этом месяце поделили очки со «Спартаком» (1:1) и проиграли «Ахмату» (1:2), отдалившись от лидирующего «Зенита».

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После травм у «Локомотива» восстанавливаются Станислав Магкеев, Фаустино Анхорин, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Наир Тикнизян и Зе Луиш.

«Лацио»

«Лацио» идет вторым в турнирной таблице группы E, набрав 5 очков в четырех сыгранных турах.

Римляне стартовали с поражения от «Галатасарая» (0:1), после чего обыграли «Локомотив» (2:0) и дважды сыграли вничью с «Марселем» (0:0 и 2:2).

В турнирной таблице Серии А «орлы» расположились на шестой строчке. В этом месяце они успели разгромить «Салернитану» (3:0) и уступить «Ювентусу» (0:2).

Среди травмированных у «Лацио» значатся Чиро Иммобиле и Адам Марушич.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лацио» — 1.85, победа «Локомотива» — 4.40, ничья — 3.50.

Календарь и таблица Лиги Европы

Турнирное положение вынуждает обе команды играть на победу. «Железнодорожники», если проиграют, скорее всего, окончательно лишатся шансов выйти даже в Лигу конференций.

Если же говорить о римлянах, то им нельзя терять очки, чтобы не пропустить на вторую строчку «Марсель».

В конце октября «Локо» порадовал двумя подряд победами в РПЛ, но затем мы увидели упущенную победу над «Спартаком» и странное поражение от «Ахмата», пусть и с ранним удалением.

С приходом на тренерский пост Маркуса Гисдоля игра «красно-зеленых» никак не стабилизировалась, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Командам, как уже говорилось, нужны очки, но и рисковать они вряд ли собираются. Ожидаем относительно осторожной игры, так что еще один вариант — «тотал меньше 2,5» за 1.80.