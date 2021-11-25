25 ноября на стадионе «Неф» в Стамбуле «Галатасарай» примет «Марсель» в рамках матча 5 тура групповой стадии Лиги Европы. Поединок начнется в 20:45 мск. «Галатасарай» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

С 8 очками на счету «Галатасарай» лидирует в группе, опережая ближайшего конкурента на 3 пункта. Но это не значит, что туркам не нужна победа в этом матче. Она позволит более спокойно провести следующий матч.

«Львы» имеют достаточно скромные показатели забитых и пропущенных голов в групповой стадии турнира. У них 3 забитых и 1 пропущенный. Таким образом, ни в одном из четырех матчей с участием команды не забивалось больше двух голов.

В прошлом туре они сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), а перед этим обыграли его с минимальным результатом. К предстоящему поединку хозяева подходят с неприятным поражением от «Фенербахче» (1:2).

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«Марсель»

«Марсель» занимает третье место, имея 4 очка. У него все неоднозначно, поскольку он может как вылететь из еврокубков, так и оказаться в Лиге конференций или даже в плей-офф Лиги Европы.

«Олимпийцы» ни разу не выигрывали в групповой стадии. У них 4 ничьи подряд. Последний матч с «Лацио» (2:2) можно назвать самым результативным. Остальные были менее зрелищными. Во втором и третьем туре команда и вовсе играла в нулевую ничью, не сумев забить «Галатасараю» и «Лацио».

Отметим, что на днях «Лацио» не смог выиграть у «Лиона». Все потому, что игру отменили из-за буйства болельщиков соперника. Перед этим в Лиге 1 «небесно-голубые» сыграли по нулям с «Метцом».

У «Марселя» будет отсутствовать лишь Дженгиз Ундер. Хотя непонятно, есть ли проблемы у Димитри Пайе, который получил бутылкой по голове в игре с «Лионом».

Прогноз и ставка

«Марсель» является фаворитом, но с незначительным перевесом в коэффициентах. Букмекеры дают 2.80 на хозяев и 2.55 на гостей. На ничью они выставили котировку 3.30.

Нас явно ожидает очень скучный на голы матч. У «Марселя» в шести последних играх было 3 нулевых ничьи. В трех из четырех игр команды в групповой стадии завершались с тоталом меньше 2.5.

У «Галатасарая» в принципе скромные показатели в плане забитых и пропущенных. Судя по всему, стоит обратить внимание на тотал меньше. К примеру, тотал меньше 2.5 за 1.78.