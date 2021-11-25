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    Очень скучный матч в Стамбуле?

    «Галатасарай» — «Марсель». Прогноз (к. 1.78) и ставки на футбол, Лига Европы, 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Марсель»
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    Димитри Пайе
    25 ноября на стадионе «Неф» в Стамбуле «Галатасарай» примет «Марсель» в рамках матча 5 тура групповой стадии Лиги Европы. Поединок начнется в 20:45 мск. «Галатасарай» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 25 Ноября 2021 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Галатасарай — Марсель
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Галатасарай»

    С 8 очками на счету «Галатасарай» лидирует в группе, опережая ближайшего конкурента на 3 пункта. Но это не значит, что туркам не нужна победа в этом матче. Она позволит более спокойно провести следующий матч.

    «Львы» имеют достаточно скромные показатели забитых и пропущенных голов в групповой стадии турнира. У них 3 забитых и 1 пропущенный. Таким образом, ни в одном из четырех матчей с участием команды не забивалось больше двух голов.

    В прошлом туре они сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), а перед этим обыграли его с минимальным результатом. К предстоящему поединку хозяева подходят с неприятным поражением от «Фенербахче» (1:2).

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    «Марсель»

    «Марсель» занимает третье место, имея 4 очка. У него все неоднозначно, поскольку он может как вылететь из еврокубков, так и оказаться в Лиге конференций или даже в плей-офф Лиги Европы.

    «Олимпийцы» ни разу не выигрывали в групповой стадии. У них 4 ничьи подряд. Последний матч с «Лацио» (2:2) можно назвать самым результативным. Остальные были менее зрелищными. Во втором и третьем туре команда и вовсе играла в нулевую ничью, не сумев забить «Галатасараю» и «Лацио».

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    • Отметим, что на днях «Лацио» не смог выиграть у «Лиона». Все потому, что игру отменили из-за буйства болельщиков соперника. Перед этим в Лиге 1 «небесно-голубые» сыграли по нулям с «Метцом».

    У «Марселя» будет отсутствовать лишь Дженгиз Ундер. Хотя непонятно, есть ли проблемы у Димитри Пайе, который получил бутылкой по голове в игре с «Лионом».

    Прогноз и ставка

    «Марсель» является фаворитом, но с незначительным перевесом в коэффициентах. Букмекеры дают 2.80 на хозяев и 2.55 на гостей. На ничью они выставили котировку 3.30.

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    Нас явно ожидает очень скучный на голы матч. У «Марселя» в шести последних играх было 3 нулевых ничьи. В трех из четырех игр команды в групповой стадии завершались с тоталом меньше 2.5.

    У «Галатасарая» в принципе скромные показатели в плане забитых и пропущенных. Судя по всему, стоит обратить внимание на тотал меньше. К примеру, тотал меньше 2.5 за 1.78.

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    «Галатасарай» — «Марсель»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Очень скучный матч в Стамбуле?
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