«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» в группе F является лидером. На данный момент сербы набрали семь очков, и на два очка отстают от «Браги».
После побед в первых двух турах белградцы потеряли первые очки в группе (1:1) в Дании против «Мидтьюлланна».
В четвертом поединке квартета клуб и вовсе уступил датчанам дома — 0:1. Показатели у команды, как для второй команды группы, явно скромные — лишь четыре забитых мяча.
В последнем матче своего чемпионата «Црвена Звезда» добыла победу. Причем выездная виктория над «Младост Лучани» вышла убедительной (5:1).
«Лудогорец»
После вылета из Лиги чемпионов «Лудогорец» очутился на групповой стадии Лиги Европы, отыграв там уже четыре встречи и набрав один балл.
Коллектив сыграл на выезде 1:1 с датским «Мидтьюлланном», дома уступил «Црвене Звезде» 0:1 и дважды проиграл «Браге» — 0:1 и 2:4.
Стоит отметить, что в рамках Лиги Европы «Лудогорец» не может победить с октября прошлого года или 10 матчей подряд, проиграв девять из них.
В своем последнем поединке болгарская команда потерпела выездное поражение в национальном чемпионате — «ЦСКА 1948» Софии (0:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,80.
Наши прогноз и ставка — «Црвена Звезда» будет выигрывать после первых 30 минут матча за 2,40.