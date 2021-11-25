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    Останется ли «Црвена Звезда» второй в группе?

    «Црвена Звезда» — «Лудогорец». Прогноз (к. 2.40) и ставки на Лигу Европы 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Лудогорец»
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    «Црвена Звезда» идет на втором месте группы
    «Црвена Звезда» сыграет на своем поле против «Лудогорца» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября в Белграде, начало — в 20:45 мск. «Црвена Звезда» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» в группе F является лидером. На данный момент сербы набрали семь очков, и на два очка отстают от «Браги».

    После побед в первых двух турах белградцы потеряли первые очки в группе (1:1) в Дании против «Мидтьюлланна».

    В четвертом поединке квартета клуб и вовсе уступил датчанам дома — 0:1. Показатели у команды, как для второй команды группы, явно скромные — лишь четыре забитых мяча.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последнем матче своего чемпионата «Црвена Звезда» добыла победу. Причем выездная виктория над «Младост Лучани» вышла убедительной (5:1).

    «Лудогорец»

    После вылета из Лиги чемпионов «Лудогорец» очутился на групповой стадии Лиги Европы, отыграв там уже четыре встречи и набрав один балл.

    Коллектив сыграл на выезде 1:1 с датским «Мидтьюлланном», дома уступил «Црвене Звезде» 0:1 и дважды проиграл «Браге» — 0:1 и 2:4.

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    • Стоит отметить, что в рамках Лиги Европы «Лудогорец» не может победить с октября прошлого года или 10 матчей подряд, проиграв девять из них.

    В своем последнем поединке болгарская команда потерпела выездное поражение в национальном чемпионате — «ЦСКА 1948» Софии (0:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,80.

    Наши прогноз и ставка — «Црвена Звезда» будет выигрывать после первых 30 минут матча за 2,40.

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    «Црвена Звезда» — «Лудогорец»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Останется ли «Црвена Звезда» второй в группе?
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