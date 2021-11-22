В 28-м туре чемпионата Швеции по футболу «Эстерсунд» на своем поле сыграет против «Мьельбю». Игра пройдет 22 ноября, начало — в 21:00 по мск. «Эстерсунд» — «Мьельбю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эстерсунд»

«Эстерсунд» уже давно официально распрощался с элитой шведского футбола и в лучшем случае завершит чемпионата на предпоследней позиции в турнирной таблице.

За 27 проведенных встреч аутсайдер одержал всего лишь три виктории, еще пять игр он завершил мировыми результатами и 19 раз уходил с поля поверженным.

К данной игре коллектив подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией, в которой два раза сыграл вничью и шесть раз уступил. Две последние встречи он проиграл по 0:3 на выезде АИКу и «Варбергу».

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На своем поле «Эстерсунд» в текущем первенстве трижды победил, два матча свел вничью и восемь раз уступал.

«Мьельбю»

«Мьельбю» за три тура до финиша первенства разместился на 12 строке. Прямой вылет команде не грозит, а от зоны стыков удалось оторваться всего на три балла.

В данном первенстве клуб из Хеллевика по десять раз играл вничью и проигрывал, а также семь матчей выиграл. Разница мячей в этих поединках составляет 29:27.

В отрезке пяти последних проведенных встреч «желто-черные» по два раза побеждали и уступали, а еще раз расписали мировую. В минувшем туре было домашнее фиаско от середняка «Сириуса» — 2:3.

Вне родных стен «Мьельбю» в этом чемпионате добился всего двух викторий, шесть раз сыграли вничью и пять раз уходили с поля поверженным.

«Мьельбю» выиграл у «Эстерсунда» в последних трех очных поединках чемпионата. Причем все с «сухим» счетом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Мьельбю» предлагают — 1.67.

На викторию «Эстерсунда» дают — 4.94, ничья оценена — в 4.14.

Прогнозируем, что виктория в данном поединке достанется тому кому она больше нужна, а именно — «Мьельбю». Наша ставка на данную игру — П2 с форой -1.