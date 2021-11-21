«Лион» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 21:45 мск. «Лион» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» набрал 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 после 13-ти сыгранных матчей.

Перед паузой на матчи сборных «Лион» потерпел неприятное поражение от «Ренна», пропустив четыре мяча.

Туром ранее команда Петера Боса с трудом выиграла на своем поле у «Ланса». Но в целом позитива у «Лиона» пока не очень много — всего лишь две победы в шести предыдущих турах.

Но при этом важно отметить, что «Лион» еще ни разу в текущем чемпионате не проигрывал на своем поле — четыре победы и три ничьи.

«Марсель»

«Марсель» после 13-ти туров находится на четвертой строчке. Сейчас в активе провансальцев 23 очка.

«Марсель» не потерпел ни одного поражения в пяти предыдущих турах, но при этом трижды сыграл вничью.

Хотя ничья в домашней игре против «Пари Сен-Жермен» — это, безусловно, успех. Более того, был даже шанс выиграть — большую часть второго тайма парижане провели в меньшинстве.

Все прогнозы на Лигу 1

«Марсель» проиграл только один из шести гостевых матчей в текущем чемпионате Франции.

Прогноз и ставка

На «Лион» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Марселя» — за 3.90.

В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились со счетом 1:1.

Вполне вероятно, что и предстоящая игра будет не самой результативной, вопреки ожиданиям.

Ставка — ничья за 4.00. Вряд ли соперники будут сильно рисковать, понимая, чем это может закончиться.

Также можно рассмотреть ставку на тотал меньше 3,0 за 1.93.