«Лион»
«Лион» набрал 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 после 13-ти сыгранных матчей.
Перед паузой на матчи сборных «Лион» потерпел неприятное поражение от «Ренна», пропустив четыре мяча.
Туром ранее команда Петера Боса с трудом выиграла на своем поле у «Ланса». Но в целом позитива у «Лиона» пока не очень много — всего лишь две победы в шести предыдущих турах.
Но при этом важно отметить, что «Лион» еще ни разу в текущем чемпионате не проигрывал на своем поле — четыре победы и три ничьи.
«Марсель»
«Марсель» после 13-ти туров находится на четвертой строчке. Сейчас в активе провансальцев 23 очка.
«Марсель» не потерпел ни одного поражения в пяти предыдущих турах, но при этом трижды сыграл вничью.
Хотя ничья в домашней игре против «Пари Сен-Жермен» — это, безусловно, успех. Более того, был даже шанс выиграть — большую часть второго тайма парижане провели в меньшинстве.
«Марсель» проиграл только один из шести гостевых матчей в текущем чемпионате Франции.
Прогноз и ставка
На «Лион» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Марселя» — за 3.90.
В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились со счетом 1:1.
Вполне вероятно, что и предстоящая игра будет не самой результативной, вопреки ожиданиям.
Ставка — ничья за 4.00. Вряд ли соперники будут сильно рисковать, понимая, чем это может закончиться.
Также можно рассмотреть ставку на тотал меньше 3,0 за 1.93.