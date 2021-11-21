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    «Лион» и «Марсель» снова сыграют вничью?

    «Лион» — «Марсель». Прогноз (к. 4.00) и ставки на чемпионат Франции 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Марсель»
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    «Лион» еще ни разу в текущем чемпионате не проигрывал на своем поле
    «Лион» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 21:45 мск. «Лион» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Ноября 2021 года
    Лион
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    •  Лион 22:45 Марсель Марсель
  • Лига Европы. Группа E
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Лион»

    «Лион» набрал 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 после 13-ти сыгранных матчей.

    Перед паузой на матчи сборных «Лион» потерпел неприятное поражение от «Ренна», пропустив четыре мяча.

    Туром ранее команда Петера Боса с трудом выиграла на своем поле у «Ланса». Но в целом позитива у «Лиона» пока не очень много — всего лишь две победы в шести предыдущих турах.

    Но при этом важно отметить, что «Лион» еще ни разу в текущем чемпионате не проигрывал на своем поле — четыре победы и три ничьи.

    «Марсель»

    «Марсель» после 13-ти туров находится на четвертой строчке. Сейчас в активе провансальцев 23 очка.

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  • 16/11/2021

    • «Марсель» не потерпел ни одного поражения в пяти предыдущих турах, но при этом трижды сыграл вничью.

    Хотя ничья в домашней игре против «Пари Сен-Жермен» — это, безусловно, успех. Более того, был даже шанс выиграть — большую часть второго тайма парижане провели в меньшинстве.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Марсель» проиграл только один из шести гостевых матчей в текущем чемпионате Франции.

    Прогноз и ставка

    На «Лион» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Марселя» — за 3.90.

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    В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились со счетом 1:1.

    Вполне вероятно, что и предстоящая игра будет не самой результативной, вопреки ожиданиям.

    Ставка — ничья за 4.00. Вряд ли соперники будут сильно рисковать, понимая, чем это может закончиться.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал меньше 3,0 за 1.93.

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    «Лион» — «Марсель»: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. «Лион» и «Марсель» снова сыграют вничью?
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