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    Удастся ли «Атлетико» выиграть и сохранить ворота сухими?

    «Атлетико» — «Осасуна». Прогноз (к. 2.02) и ставки на футбол, Примера, 20 ноября 2021 года

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    Луис Суарес
    В матче 14 тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» будет принимать «Осасуну» на поле стадиона «Ванда Метрополитано». Игра запланирована на 20 ноября 19:30 мск. «Атлетико» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Ноября 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 20:30 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.40
  • X
  • 4.40
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  • 9.00
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    «Атлетико»

    После 12 туров «матрасники» занимают 4 место в турнирной таблице чемпионата Испании. У них 23 очка на счету, набранным благодаря шести победам и пяти ничьим. В графе поражений у хозяев стоит единица.

    До перерыва на международные матчи у «Атлетико» были проблемы. За пять последних матчей коллектив Симеоне одержал лишь одну победу, а в ноябре и вовсе ни одной.

    В концовке октября столичная команда разошлась миром с «Леванте» (2:2) и «Валенсией» (3:3). Ту самую единственную победу удалось добыть во встрече с «Бетисом» (3:0).

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    Были и поражения. В 4 туре групповой стадии Лиги чемпионов «Атлетико» снова проиграл «Ливерпулю». На этот раз всухую (0:2).

    «Осасуна»

    Гости близки к зоне еврокубков. Сейчас они занимают 7 место в таблице с 19 очками. Но если команда продолжит терять очки, то вскоре может опуститься ниже.

    Она не выигрывает в Примере уже 4 тура, одержав 2 поражения и сыграв дважды вничью. Серия началась мировыми с «Гранадой» (1:1) и «Реалом» (0:0). Далее пошли безголевые неудачные выступления.

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    • В последнем матче октября «Осасуна» уступила «Севилье» со счетом 0:2. После она проиграла на своем поле «Реалу Сосьедад» с тем же результатом.

    Интересно, что 4 из 6 побед в этом сезоне чемпионата Испании «красные» одержали именно в чужих стенах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают больше шансов «Атлетико». На его победу можно поставить с коэффициентом 1.44. Коэффициентом 9.40 они оценивают победу «Осасуны». Котировка на ничью составляет 4.30.

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    «Атлетико» явно настроен преодолеть трудности и наконец-то добавить стабильности своей игре. Команда Симеоне много пропускала до этой встречи, но последние результаты «Осасуны» могут говорить в пользу сухого поединка для «матрасников».

    К тому же хозяева вполне способны замахнуться на победу. «Осасуна» проиграла два матча подряд, а «Атлетико» побеждал ее в шести последних очных поединках Примеры. Рекомендуемая ставка — «Атлетико» победит и не пропустит (коэфф 2.02).

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    «Атлетико» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Удастся ли «Атлетико» выиграть и сохранить ворота сухими?
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