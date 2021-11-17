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    Перуанцы переиграют Венесуэлу?

    Венесуэла — Перу. Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, ЧМ-2022, 17 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Венесуэла — Перу
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    Сборная Перу
    Венесуэла сыграет на своем поле с Перу в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 00:00 мск. Венесуэла — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 17 Ноября 2021 года
    Венесуэла
  • Каракас
    •  Венесуэла 00:00 Перу Перу
  • Лима
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    Сборная Венесуэлы

    Сборная Венесуэлы в текущем отборочном цикле не блещет. Последнее 10 место с 7 очками — таковы реалии этой сборной.

    Сейчас Венесуэла борется разве что за собственный престиж. Догнать хотя бы кого-то — главная мотивация венесуэльцев, хотя по составу команда не самая слабая.

    В минувшем туре квалификации сборная Венесуэлы проиграла. На выезде команда минимально уступила Эквадору.

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    Нет сомнений, что Венесуэла постарается дать бой Перу. Правда, из пяти последних матчей против перуанцев три завершились вничью при двух победах соперника.

    Сборная Перу

    Перуанцы активно включились в борьбу за выход на Мундиаль. Правда, пока команда занимает только 7 место, однако отставание от четвертого составляет лишь два очка.

    Победа над Боливией (3:0) в минувшем туре фактически вернула команду в гонку. До того перуанцы проиграла два матча подряд, в том числе тем же боливийцам.

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    • Кристиан Куэва — один из лидеров команды. В нынешнем отборе в его активе уже четыре забитых мяча.

    Трижды отличился Андре Каррильо. Не стоит забывать, что в составе сборной Перу выделяется еще Джанлука Лупадула. С такими парнями можно смело штурмовать оборону венесуэльцев!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Перу за 2.45, на ничью за 3.00, а на Венесуэлу — за 3.10.

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    Венесуэльцы наверняка постараются разжиться очками.

    Перу после победы над боливийцами решительно попытается продолжить подъем по турнирной таблице.

    В составе гостей имеется несколько квалифицированных атакующих исполнителей, способных сделать результат. Наши прогноз и ставка — Победа Перу с коэффициентом 2.45.

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    Венесуэла — Перу: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на футбол. Перуанцы переиграют Венесуэлу?
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