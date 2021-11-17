Сборная Венесуэлы
Сборная Венесуэлы в текущем отборочном цикле не блещет. Последнее 10 место с 7 очками — таковы реалии этой сборной.
Сейчас Венесуэла борется разве что за собственный престиж. Догнать хотя бы кого-то — главная мотивация венесуэльцев, хотя по составу команда не самая слабая.
В минувшем туре квалификации сборная Венесуэлы проиграла. На выезде команда минимально уступила Эквадору.
Нет сомнений, что Венесуэла постарается дать бой Перу. Правда, из пяти последних матчей против перуанцев три завершились вничью при двух победах соперника.
Сборная Перу
Перуанцы активно включились в борьбу за выход на Мундиаль. Правда, пока команда занимает только 7 место, однако отставание от четвертого составляет лишь два очка.
Победа над Боливией (3:0) в минувшем туре фактически вернула команду в гонку. До того перуанцы проиграла два матча подряд, в том числе тем же боливийцам.
Кристиан Куэва — один из лидеров команды. В нынешнем отборе в его активе уже четыре забитых мяча.
Трижды отличился Андре Каррильо. Не стоит забывать, что в составе сборной Перу выделяется еще Джанлука Лупадула. С такими парнями можно смело штурмовать оборону венесуэльцев!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Перу за 2.45, на ничью за 3.00, а на Венесуэлу — за 3.10.
Венесуэльцы наверняка постараются разжиться очками.
Перу после победы над боливийцами решительно попытается
В составе гостей имеется несколько квалифицированных атакующих исполнителей, способных сделать результат. Наши прогноз и ставка — Победа Перу с коэффициентом 2.45.