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    Остановит ли шотландская молодежка Бельгию?

    Шотландия U21 — Бельгия U21. Прогноз (к. 2.10) и ставки на футбол, отбор Евро-2023 U21, 16 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на Сборная Шотландии Прогнозы на сборную Бельгии
    Прогноз и ставки на Шотландия U21 — Бельгия U21
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    В матче квалификационного раунда Евро-2023 U21 встретятся молодежные сборные Словении и Чехии. Поединок назначен на 16 ноября 22:05 по мск. Шотландия U21 — Бельгия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа I 16 Ноября 2021 года
    Шотландия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа I
    •  Шотландия U21 22:05 Бельгия U21 Бельгия U21
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  • 3.85
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    Шотландия U21

    Команда Скотта Гемилла стартовала в отборочном цикле неудачно. Все-таки четыре пункта в трех матчах — не слишком успешные выступления.

    У сборной Шотландии U21 не слишком ладится в атаке. Уже на старте она уступила на выезде Греции (0:1).

    Позже была ничья с турецкими сверстниками. Затем команда Гемилла проиграла, не устояв перед датчанами, уступив минимально.

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    В последнем туре скотты одержали домашнюю победу над Казахстаном (2:1), но все равно сделали это с разницей лишь в один мяч.

    Бельгия U21

    У бельгийцев лучший результат в группе I. Они провели пять матчей, в которых набрали максимальные 15 очков, пропустив при этом всего один мяч.

    Сборная Бельгии U21 пропустила только в матче с Казахстаном, выиграв со счетом 3:1. Так что перед этим поединком у «красных дьяволов» серия из четырех матчей без пропущенных голов.

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    • После казахов они разгромили турков 3:0 и датчан 1:0. Также по второму кругу они победили команду Казахстана с результатом 2:0.

    В последнем туре коллектив победил на своем поле Турцию с результатом 2:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — Бельгия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.

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    Шотландия U21 — Бельгия U21: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Остановит ли шотландская молодежка Бельгию?
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