В матче квалификационного раунда Евро-2023 U21 встретятся молодежные сборные Словении и Чехии. Поединок назначен на 16 ноября 22:05 по мск. Шотландия U21 — Бельгия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия U21

Команда Скотта Гемилла стартовала в отборочном цикле неудачно. Все-таки четыре пункта в трех матчах — не слишком успешные выступления.

У сборной Шотландии U21 не слишком ладится в атаке. Уже на старте она уступила на выезде Греции (0:1).

Позже была ничья с турецкими сверстниками. Затем команда Гемилла проиграла, не устояв перед датчанами, уступив минимально.

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В последнем туре скотты одержали домашнюю победу над Казахстаном (2:1), но все равно сделали это с разницей лишь в один мяч.

Бельгия U21

У бельгийцев лучший результат в группе I. Они провели пять матчей, в которых набрали максимальные 15 очков, пропустив при этом всего один мяч.

Сборная Бельгии U21 пропустила только в матче с Казахстаном, выиграв со счетом 3:1. Так что перед этим поединком у «красных дьяволов» серия из четырех матчей без пропущенных голов.

После казахов они разгромили турков 3:0 и датчан 1:0. Также по второму кругу они победили команду Казахстана с результатом 2:0.

В последнем туре коллектив победил на своем поле Турцию с результатом 2:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — Бельгия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.