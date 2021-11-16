В Скопье молодежная сборная Северной Македонии сыграет против сверстников из Франции в матче отбора молодежного ЧЕ-2023. Игра пройдет 16 ноября и начнется в 20:30 по мск. Северная Македония U21 — Франция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Македония U21

Молодежная сборная Северной Македонии после первого круга отбора занимает третьей место в своей группе. От второй Украины она отстает на четыре очка.

В пяти проведенных встречах «золотисто-красные» потерпели только одно фиаско, проиграв на старте турнира в гостях как раз французам 0:3 . Еще они одну игру выиграли, переиграв на выезде Армению — 2:1.

Остальные же три поединка македонцы завершили мировыми исходами. Одна из них была накануне на своей территории с украинцами — 1:1.

Все прогнозы на футбол

Также Северная Македония поделила очки с Фарерскими островами 1:1 вне родных стен и с одногодками из Сербии 0:0 дома.

Франция U21

Летом французская молодежка приняла участие в финальной части ЧЕ-2021, где смогла выйти из группы, но уже в 1/4 финала проиграла 1:2 Нидерландам и завершила борьбу на турнире.

В этом же отборочном турнире «трехцветные» уверенно лидируют в своей группе, имея после пяти проведенных игр на своем счету 13 очков и опережают вторую строку на три пункта.

Единственная потеря очков состоялась с Фарерами, с которыми французы сыграли вничью на выезде 1:1. Остальные же четыре поединка они выиграли с общим счетом 18:0.

На своей территории Франция разгромила Украину 5:0 и Армению 7:0 несколько дней тому назад, а еще одолела в гостях 3:0 сербов.

В данной вековой категории эти сборные встречались трижды. Два раза была зафиксирована ничья и раз победили французы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Франции U21 предлагают — 1.21.

На викторию Северной Македонии U21 дают — 14.00, ничья оценена — в 4.74.

Французы значительно превосходят всех соперников по своей группе. Недооценка состоялась только на Фарерах. Скорее всего, на этот раз «трехцветные» ответственно подойдут к этой игре и выиграют уверенно.