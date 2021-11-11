11 ноября на «Городской арене» в Трнаве состоится матч отборочного цикла ЧМ-2022, группы H, между сборными Словакии и Словении. Поединок назначен на 22:45 по мск. Словакия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

До конца квалификации 2 тура, а разрыв между Словакией и Хорватией составляет 7 пунктов. Судя по всему, хозяева не смогут поехать на мундиаль. Тем не менее мотивация должна остаться, хотя бы для того, чтобы сохранить третью строчку.

Сборная Словакии поплыла в очень ответственный момент. В рамках октябрьских сборов «словацкие соколы» встречались с Россией и Хорватией. Если россиянам команда проиграла 0:1, то с хорватами она смогла набрать один пункт.

В целом игровая форма словацкой сборной оставляет желать лучшего. Из пяти поединков она смогла выиграть лишь один — против сборной Кипра (2:0).

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Хотя перед Евро все начиналось не так плохо и словаки даже обыграли лидера группы — сборную России (2:0).

Словения

У Словении те же 10 очков, только команда занимает строчку ниже. Она имеет 3 победы, ничью и 4 поражения в этом отборочном цикле.

Словенцы прошлый сбор завершали поражением от России со счетом 1:2. С более разгромным результатом команда закончила сборы в сентябре, когда уступила Хорватии 0:3.

В перерыве между этими неприятными результатами, сборная Словении обыграла команду Мальты, забив ей 4 безответных мяча. Благодаря этому сейчас гости имеют равное с соперником количество забитых мячей (9).

Разгром Мальты позволил «парням» прервать 3-матчевую гостевую серию поражений в отборочном цикле ЧМ-2022.

Прогноз и ставка

Коэффициент на победу сборной Словакии составляет 2.23. На победу сборной Словении букмекеры выставили котировку 3.75. Вероятность ничьи оценивается коэффициентом 3.10.

Мотивации не так много, но и давления нет. Обе команды могут сыграть в свободный футбол без оглядки на результат.

Словакия набрала дома на 4 очка больше, чем Словения, потерпев всего одно поражение против четырех у соперника. Возможно, хозяевам удастся выиграть в домашних стенах.