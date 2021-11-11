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    «Тигры» дома «всухую»одолеют эмиратовцев

    Южная Корея — ОАЭ. Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, отбор ЧМ-2022, 11 ноября 2021 года

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    Сон Хын Мин
    В пятом туре третьего раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии сборная Южной Кореи сыграет дома против команды ОАЭ. Встреча пройдет 11 ноября в Гояне, начало — в 14:00 по мск. Южная Корея — ОАЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Южная Корея

    Сборная Южной Кореи без проблем преодолела предыдущий квалификационный этап, выиграв свою группу у Ливана, Туркменистана и Шри-Ланки.

    На данной же стадии квалификации «тигры» после четырех туров имеют в своей копилке восемь баллов, с которыми идут вторыми в группе. Они по два раза побеждали и играли вничью.

    Стартовали корейцы с трех домашних встреч, где разошлись миром с Ираком 0:0, а также победили Ливан 1:0 и Сирию 2:1. В минувшем же туре они расписали гостевую ничью с Ираном — 1:1.

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    К слову, сборная Южной Кореи последний раз уступила в официальной игре аж в январе 2019 года, проиграв тогда Катару 0:1 в четвертьфинале Кубка Азии.

    ОАЭ

    На предыдущем этапе отбора сборная ОАЭ имела определенные проблемы с завоеванием билета в следующий раунд, решив этот вопрос только в последнем туре.

    На этой же стадии квалификации эмиратовцы набрали три очка в четырех проведенных встречах и идут четвертыми в своей группе. Они раз уступили и трижды сыграли вничью.

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  • 08/11/2021

    • Так на старте турнира они поделили очки дома с Ливаном 0:0 и в гостях с Сирией 1:1. После чего минимально на своем поле уступили Ирану 0:1, а в минувшем туре расписали мировую с Ираком 2:2 в родных стенах.

    За последние 11 игр сборная ОАЭ потерпела только одно фиаско, шесть встреч еще она выиграла и четыре поединка свела вничью.

    В последнее десятилетие эти сборные встречались трижды, и все эти матчи выиграли корейцы.

    Прогноз и ставка на Южная Корея — ОАЭ

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.44.

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    На викторию ОАЭ дают — 9.00, ничья оценена — в 4.14.

    У корейцев очень надежная оборона. За два раунда у них всего лишь три пропущенных мяча. И учитывая данный факт, в данном поединке прогнозируем сухую викторию хозяев.

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    Южная Корея — ОАЭ: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. «Тигры» дома «всухую»одолеют эмиратовцев
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