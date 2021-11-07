«Ислочь» сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 28-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 13:00 мск. «Ислочь» — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

«Ислочь» еще может немного подняться в турнирной таблице. Сейчас команда находится на 7 месте, однако лишь на три очка отстает от идущего на строчку выше брестского «Динамо».

Правда, оборона команды явно не похожа на непроходимые редуты. 40 пропущенных мячей — откровенно много.

В минувшем туре «Ислочь» минимально уступила. Причем поражение от брестского «Динамо» прервало серию из двух викторий.

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Против «Гомеля» команда традиционно играет тяжело. Из пяти последних встреч «Ислочь» выиграла лишь однажды при двух поражениях.

«Гомель»

Этот клуб проводит шикарный сезон. Для возвращенца в элиту нынешнее 4 место — однозначно блестящий результат, но его еще нужно удержать.

Причем «Гомель» опережает идущий следом брестский «Рух» лишь по дополнительным показателям. Теоретически можно даже за медали побороться, но минские динамовцы вряд ли упустят свое.

В минувшем своем матче «Гомель» проиграл. Причем домашняя неудача в матче с солигорцами (2:3) сделала соперника чемпионом страны.

У гомельчан прекрасная атака — 54 гола в 27 матчах. Оборона также действует надежно и монолитно, дав сбой лишь 22 раза.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 1.61, на ничью за 4.10, а на «Ислочь» — за 5.30.

Хозяева многовато пропускают, да и вряд ли столь мотивированы на последние туры.

Гости борются за сохранение нынешней позиции, и наверняка будут активно атаковать .

Гости демонстрируют симпатичный футбол, и наверняка обеспечат общую результативность. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.05.