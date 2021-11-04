«Унион Берлин» сыграет на своем поле против «Фейенорда» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 4 ноября в Берлине, начало — в 23:00 мск. «Унион Берлин» — «Фейенорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион Берлин»

«Унион» находится на последнем месте в группе после трех туров. Пока что в активе немецкого клуба лишь три очка.

Две недели назад представитель Бундеслиги проиграл на поле «Фейенорда» со счетом 1:3. Ключевыми стали первые полчаса, в течение которых клуб из Роттердама забил два мяча.

Кроме того, «Унион» проиграл на выезде пражской «Славии» — тоже 1:3. В этом случае немцы пропустили два гола незадолго до финальгого свистка.

В пока что единственном домашнем матче на групповом этапе ЛК команда Урса Фишера разгромила «Маккаби» из Хайфы со счетом 3:0.

Интересно, что в рамках Бундеслиги «Унион» проиграл на своем поле только «Баварии».

«Фейенорд»

«Фейенорд» возглавляет группу, набрав в трех предыдущих матчах семь очков.

Клуб из Роттердама до сих пор потерял очки лишь в гостевой встрече с «Маккаби». Игра в Хайфе завершилась со счетом 0:0, хотя у голландцев было внушительное преимущество по ударам и опасным моментам.

Перед победой над «Унионом» футболисты «Фейенорда» выиграли на своем поле у пражской «Славии» (1:2). Команда Арне Слота забила два быстрых гола, как и в матче с берлинским клубом.

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«Фейенорд» проиграл только один из пяти предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Унион» в этом матче можно поставить за 2.31, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Фейенорда» за 2.91.

Идеальный матч для того, чтобы сделать ставку на голы. Скорее всего, как и в берлинской встрече, команды снова обменяются забитыми мячами. А в плане исхода здесь все максимально непредсказуемо.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.09.