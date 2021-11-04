ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаСпасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита» Ансу ФатиТеперь все зависит от «Барселоны». Каталонцы поднялись на второе место в группе ЛЧ Криштиану РоналдуНевероятный Роналду снова вытащил «МЮ» из трясины
  • 18:06
    • «Трактор» забросил шесть шайб «Адмиралу»
  • 17:45
    • Стала известна дата выхода обновления для eFootball 2022
  • 16:33
    • Рублев проиграл Фрицу на «Мастерсе» в Париже
  • 15:41
    • «Барселона» согласовала контракт с Хави
  • 15:09
    • «Динамо» подтвердило, что матч с «Краснодаром» пройдет в Москве со зрителями
    Все новости спорта

    «Унион» снова проиграет «Фейенорду»?

    «Унион Берлин» — «Фейенорд». Прогноз (к. 2.09) и ставки на Лигу конференций 4 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Унион Берлин Прогнозы на Фейеноорд Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Унион Берлин» — «Фейенорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фейенорд» обыграл «Унион Берлин» на своем поле со счетом 3:1
    «Унион Берлин» сыграет на своем поле против «Фейенорда» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 4 ноября в Берлине, начало — в 23:00 мск. «Унион Берлин» — «Фейенорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Унион Берлин»

    «Унион» находится на последнем месте в группе после трех туров. Пока что в активе немецкого клуба лишь три очка.

    Две недели назад представитель Бундеслиги проиграл на поле «Фейенорда» со счетом 1:3. Ключевыми стали первые полчаса, в течение которых клуб из Роттердама забил два мяча.

    Кроме того, «Унион» проиграл на выезде пражской «Славии» — тоже 1:3. В этом случае немцы пропустили два гола незадолго до финальгого свистка.

    В пока что единственном домашнем матче на групповом этапе ЛК команда Урса Фишера разгромила «Маккаби» из Хайфы со счетом 3:0.

    Интересно, что в рамках Бундеслиги «Унион» проиграл на своем поле только «Баварии».

    «Фейенорд»

    «Фейенорд» возглавляет группу, набрав в трех предыдущих матчах семь очков.

    Клуб из Роттердама до сих пор потерял очки лишь в гостевой встрече с «Маккаби». Игра в Хайфе завершилась со счетом 0:0, хотя у голландцев было внушительное преимущество по ударам и опасным моментам.

    Перед победой над «Унионом» футболисты «Фейенорда» выиграли на своем поле у пражской «Славии» (1:2). Команда Арне Слота забила два быстрых гола, как и в матче с берлинским клубом.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Фейенорд» проиграл только один из пяти предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Унион» в этом матче можно поставить за 2.31, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Фейенорда» за 2.91.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Идеальный матч для того, чтобы сделать ставку на голы. Скорее всего, как и в берлинской встрече, команды снова обменяются забитыми мячами. А в плане исхода здесь все максимально непредсказуемо.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Милан — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лайович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Борнмут — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ивашко — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.22
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Унион Берлин» — «Фейенорд»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. «Унион» снова проиграет «Фейенорду»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры