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    «Марсель» сможет вздохнуть после непростых матчей

    «Клермон» — «Марсель». Прогноз (к. 1.74) и ставки на футбол, Лига 1, 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Марсель»
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    Димитри Пайе
    В матче 12 тура французской Лиги 1 «Марсель» сыграет на выезде с «Клермоном». Игра состоится 31 октября в 22:45 по мск. «Клермон» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Октября 2021 года
    Клермон
  • Франция. Лига 1
    •  Клермон 22:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Клермон»

    «Клермон» по итогам 11 туров занимает 14 место. Клуб набрал 13 очков, при этом за последние 5 туров он смог разжиться всего лишь четырьмя баллами.

    В последнем туре хозяева проиграли на выезде «Нанту» 1:2. В том матче команда потеряла полузащитника Йоана Гастьена из-за дисквалификации.

    Ранее «Клермону» удалось собрать немного баллов. Сначала у него была ничья с «Лорьяном» 1:1, а затем коллектив отпраздновал минимальную победу над «Лиллем».

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    В осенней части сезона «Клермон» провел 7 матчей и смог одержать лишь одну победу.

    «Марсель»

    «Марсель» ко встрече подходит с серией из трех матчей без поражений. При этом «олимпийцы» не смогли выиграть в последних трех официальных играх.

    Гости начали серию с разгрома «Лорьяна» (4:1) на своем поле. Затем у «небесно-голубых» была нулевая ничья с «Лацио» в групповой стадии Лиги Европы.

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  • 26/10/2021

    • Текущая неделя выдалась для «Марселя» непростой. Гости дома принимали ПСЖ и смогли набрать одно очко, сыграв вничью 0:0. Также они играли в гостях у «Ниццы». В перенесенном поединке 3 тура была зафиксирована ничья 1:1.

    В турнирной таблице «Марсель» занимает 4 место. У него 19 очков. В случае потери пунктов клуб может вылететь из зоны еврокубков.

    Прогноз и ставка

    На хозяев можно поставить с коэффициентом 3.00. Победа «Марселя» выставлена с котировкой 2.39. Ничья оценивается букмекерами коэффициентом 3.55.

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    «Клермон» растерял былую силу, которая была у него в начале сезона. Сейчас команда позволяет соперникам забивать. Победа над «Лиллем» не скрывает того факта, что хозяева на данный момент явно слабее своих оппонентов.

    «Марсель» хоть и провел три ничейных поединка, но они были сложные и в целом гости достойно вышли из ситуации. Полагаем, что для «Марселя» игра с «Клермоном» станет глотком свежего воздуха. Наша ставка — победа «Марселя» с форой 0.

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    «Клермон» — «Марсель»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. «Марсель» сможет вздохнуть после непростых матчей
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