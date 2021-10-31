В матче 12 тура французской Лиги 1 «Марсель» сыграет на выезде с «Клермоном». Игра состоится 31 октября в 22:45 по мск. «Клермон» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

«Клермон» по итогам 11 туров занимает 14 место. Клуб набрал 13 очков, при этом за последние 5 туров он смог разжиться всего лишь четырьмя баллами.

В последнем туре хозяева проиграли на выезде «Нанту» 1:2. В том матче команда потеряла полузащитника Йоана Гастьена из-за дисквалификации.

Ранее «Клермону» удалось собрать немного баллов. Сначала у него была ничья с «Лорьяном» 1:1, а затем коллектив отпраздновал минимальную победу над «Лиллем».

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В осенней части сезона «Клермон» провел 7 матчей и смог одержать лишь одну победу.

«Марсель»

«Марсель» ко встрече подходит с серией из трех матчей без поражений. При этом «олимпийцы» не смогли выиграть в последних трех официальных играх.

Гости начали серию с разгрома «Лорьяна» (4:1) на своем поле. Затем у «небесно-голубых» была нулевая ничья с «Лацио» в групповой стадии Лиги Европы.

Текущая неделя выдалась для «Марселя» непростой. Гости дома принимали ПСЖ и смогли набрать одно очко, сыграв вничью 0:0. Также они играли в гостях у «Ниццы». В перенесенном поединке 3 тура была зафиксирована ничья 1:1.

В турнирной таблице «Марсель» занимает 4 место. У него 19 очков. В случае потери пунктов клуб может вылететь из зоны еврокубков.

Прогноз и ставка

На хозяев можно поставить с коэффициентом 3.00. Победа «Марселя» выставлена с котировкой 2.39. Ничья оценивается букмекерами коэффициентом 3.55.

«Клермон» растерял былую силу, которая была у него в начале сезона. Сейчас команда позволяет соперникам забивать. Победа над «Лиллем» не скрывает того факта, что хозяева на данный момент явно слабее своих оппонентов.

«Марсель» хоть и провел три ничейных поединка, но они были сложные и в целом гости достойно вышли из ситуации. Полагаем, что для «Марселя» игра с «Клермоном» станет глотком свежего воздуха. Наша ставка — победа «Марселя» с форой 0.