«Акжайык» сыграет на своем поле с «Тоболом» в рамках 26-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 30 октября, начало — в 13:00 мск. «Акжайык» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акжайык»

«Акжайык» выше 6 места уже не поднимется. Впрочем, и такой результат еще нужно добыть, ведь пока команда пребывает на 7 строчке.

За тур до финиша чемпионата Казахстана эта команда может сыграть в нем ключевую роль. Например, остановить лидера, чем фактически вручить золото «Астане».

В минувшем туре «Акжайык» добыл один пункт. Ничья с «Каспием» из Актау вышла более чем боевой (2:2).

Все прогнозы на футбол

У «Акжайыка» вполне средние показатели. К тому же, из последних пяти очных встреч с «Тоболом» команда лишь однажды разжилась баллом при четырех поражениях.

«Тобол»

Для этой команды наступает решающий момент. Все в руках у «Тобола», и для спокойного празднования чемпионского звания нужно победно завершить сезон.

В минувшем туре «Тобол» легко и непринужденно добыл очередную победу. Дома был обыгран карагандинский «Шахтер» (4:1).

Команда из Костаная опережает идущую следом «Астану» на два очка. К тому же у «Тобола» самые надежные в лиге тылы (18 пропущенных мячей).

Главное в этой встрече для гостей — не потерять концентрацию. Нужно просто сыграть на своих любимых сторонах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 1.63, на ничью за 3.38, а на «Акжайык» — за 5.55.

Хозяева в последние годы неудачно играют против «Тобола».

«Тобол» за тур до конца чемпионата не имеет права терять очки .

Гости борются за чемпионский титул, и наверняка не упустят своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Тобола» в 1 тайме с коэффициентом 2.33.