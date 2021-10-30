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    «Тобол» не упустит чемпионский титул?

    «Акжайык» — «Тобол». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, чемпионат Казахстана, 30 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Акжайык» — «Тобол»
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    Зоран Тошич
    «Акжайык» сыграет на своем поле с «Тоболом» в рамках 26-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 30 октября, начало — в 13:00 мск. «Акжайык» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Акжайык»

    «Акжайык» выше 6 места уже не поднимется. Впрочем, и такой результат еще нужно добыть, ведь пока команда пребывает на 7 строчке.

    За тур до финиша чемпионата Казахстана эта команда может сыграть в нем ключевую роль. Например, остановить лидера, чем фактически вручить золото «Астане».

    В минувшем туре «Акжайык» добыл один пункт. Ничья с «Каспием» из Актау вышла более чем боевой (2:2).

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    У «Акжайыка» вполне средние показатели. К тому же, из последних пяти очных встреч с «Тоболом» команда лишь однажды разжилась баллом при четырех поражениях.

    «Тобол»

    Для этой команды наступает решающий момент. Все в руках у «Тобола», и для спокойного празднования чемпионского звания нужно победно завершить сезон.

    В минувшем туре «Тобол» легко и непринужденно добыл очередную победу. Дома был обыгран карагандинский «Шахтер» (4:1).

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    • Команда из Костаная опережает идущую следом «Астану» на два очка. К тому же у «Тобола» самые надежные в лиге тылы (18 пропущенных мячей).

    Главное в этой встрече для гостей — не потерять концентрацию. Нужно просто сыграть на своих любимых сторонах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 1.63, на ничью за 3.38, а на «Акжайык» — за 5.55.

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    Хозяева в последние годы неудачно играют против «Тобола».

    «Тобол» за тур до конца чемпионата не имеет права терять очки.

    Гости борются за чемпионский титул, и наверняка не упустят своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Тобола» в 1 тайме с коэффициентом 2.33.

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    «Акжайык» — «Тобол»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Тобол» не упустит чемпионский титул?
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