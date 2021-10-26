Во вторник, 26 октября, в рамках 10-го тура итальянской Серии А «Специя» в родных стенах сразится с «Дженоа». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по мск. «Специя» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

С семью зачетными пунктами «Специя» разместилась на 17 позиции в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на один пункт.

За всю турнирную дистанцию «орлята» добились двух победных результатов, один поединок свели вничью и потерпели аж шесть поражений.

За последние пять встреч первенства коллектив одержал волевую победу над «Салернитаной» со счетом 2:1, а также потерпел четыре поражения, одно из которых состоялась на прошедших выходных в гостях от «Сампдории» 1:2.

Все прогнозы на футбол

У «Специи» всего лишь одна виктории в родных стенах за последние пять игр в рамках чемпионата Италии. Еще в этот период она раз сыграла вничью и трижды проиграла.

«Дженоа»

«Дженоа» перед этим туром занимает 18 место, набрав всего шесть баллов и от безопасной 17 позиции отстает всего лишь на одно очко.

В данном первенстве «грифоны» смогли одержать только одну викторию за девять проведенных встреч, еще трижды они играли вничью и шесть раз уходили с поля поверженными.

К данной игре генуэзцы подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией, где было три ничьи и три фиаско, одно из которых состоялось накануне на выезде от «Торино» со счетом 2:3.

Что касается гостевой статистики, то «Дженоа» выиграл три из семи предыдущих матчей, хотя перед этим проигрывал в трех подряд встречах на выезде.

В прошлом розыгрыше Серии А «Дженоа» дважды взял верх над «Специей» — 2:0 и 2:1.

Прогноз и ставка на «Специя» — «Дженоа»

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Специи» — 2.58, победа «Дженоа» — 2.82, ничья — 3.52.

Обе команды хотят подняться с подвала турнирной таблицы, поэтому будут стараться брать в данной игре очки по максимуму, уделяя больше внимание атаке, что и должно выльется в высокую результативность.