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    Аутсайдеры выдадут верховую встречу

    «Специя» — «Дженоа». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Чемпионат Италии, 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Дженоа»
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    Джулио Маджоре
    Во вторник, 26 октября, в рамках 10-го тура итальянской Серии А «Специя» в родных стенах сразится с «Дженоа». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по мск. «Специя» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Октября 2021 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 19:30 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Специя»

    С семью зачетными пунктами «Специя» разместилась на 17 позиции в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на один пункт.

    За всю турнирную дистанцию «орлята» добились двух победных результатов, один поединок свели вничью и потерпели аж шесть поражений.

    За последние пять встреч первенства коллектив одержал волевую победу над «Салернитаной» со счетом 2:1, а также потерпел четыре поражения, одно из которых состоялась на прошедших выходных в гостях от «Сампдории» 1:2.

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    У «Специи» всего лишь одна виктории в родных стенах за последние пять игр в рамках чемпионата Италии. Еще в этот период она раз сыграла вничью и трижды проиграла.

    «Дженоа»

    «Дженоа» перед этим туром занимает 18 место, набрав всего шесть баллов и от безопасной 17 позиции отстает всего лишь на одно очко.

    В данном первенстве «грифоны» смогли одержать только одну викторию за девять проведенных встреч, еще трижды они играли вничью и шесть раз уходили с поля поверженными.

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    • К данной игре генуэзцы подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией, где было три ничьи и три фиаско, одно из которых состоялось накануне на выезде от «Торино» со счетом 2:3.

    Что касается гостевой статистики, то «Дженоа» выиграл три из семи предыдущих матчей, хотя перед этим проигрывал в трех подряд встречах на выезде.

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    В прошлом розыгрыше Серии А «Дженоа» дважды взял верх над «Специей» — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка на «Специя» — «Дженоа»

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Специи» — 2.58, победа «Дженоа» — 2.82, ничья — 3.52.

    Обе команды хотят подняться с подвала турнирной таблицы, поэтому будут стараться брать в данной игре очки по максимуму, уделяя больше внимание атаке, что и должно выльется в высокую результативность.

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    «Специя» — «Дженоа»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на футбол. Аутсайдеры выдадут верховую встречу
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