«Арарат-Армения»
«Арарат-Армения» борется за чемпионский титул. Вот и сейчас команда уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Армении.
Показатели команды этому статусу соответствуют. 24 забитых и 5 пропущенных мячей — лучшая статистика в лиге!
В минувшем туре «Арарат-Армения» добыл важнейшие три очка. Дерби с «Аратом» было ярким для команды — победа 3:0.
«Алашкерт» для «Арарат-Армении» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда уступила в двух при только одной виктории.
«Алашкерт»
Эта команда в нынешнем сезоне отнюдь не радует результатами. Предпоследнее 9 место, несмотря на три матча в запасе, явно не радует клубное руководство.
На неделе «Алашкерт» был задействован в Лиге конференций. Дома армянский полпред уступил ЛАСКу (0:3).
«Алашкерт» забивает с огромной натугой. Правда, показатель 5 голов наверняка будет улучшен в ближайшее время. Потенциал имеется.
В стартовом туре «Алашкерт» уступил «Арарат-Армении» в родных стенах (0:3). Самое время для реванша?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.64, на ничью за 3.50, а на «Алашкерт» — за 4.70.
Хозяева неудачно играют против «Алашкерта».
«Алашкерт»
Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.03.