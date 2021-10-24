«Арарат-Армения» сыграет на своем поле с «Алашкертом» в рамках 10-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:00 мск. «Арарат-Армения» — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арарат-Армения»

«Арарат-Армения» борется за чемпионский титул. Вот и сейчас команда уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Армении.

Показатели команды этому статусу соответствуют. 24 забитых и 5 пропущенных мячей — лучшая статистика в лиге!

В минувшем туре «Арарат-Армения» добыл важнейшие три очка. Дерби с «Аратом» было ярким для команды — победа 3:0.

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«Алашкерт» для «Арарат-Армении» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда уступила в двух при только одной виктории.

«Алашкерт»

Эта команда в нынешнем сезоне отнюдь не радует результатами. Предпоследнее 9 место, несмотря на три матча в запасе, явно не радует клубное руководство.

На неделе «Алашкерт» был задействован в Лиге конференций. Дома армянский полпред уступил ЛАСКу (0:3).

«Алашкерт» забивает с огромной натугой. Правда, показатель 5 голов наверняка будет улучшен в ближайшее время. Потенциал имеется.

В стартовом туре «Алашкерт» уступил «Арарат-Армении» в родных стенах (0:3). Самое время для реванша?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.64, на ничью за 3.50, а на «Алашкерт» — за 4.70.

Хозяева неудачно играют против «Алашкерта».

«Алашкерт» пытается выбраться из подвала турнирной таблицы .

Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.03.