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    «Арарат-Армения» и «Алашкерт» активно сыграют в атаке?

    «Арарат-Армения» — «Алашкерт». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Армении, 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арарат-Армения» — «Алашкерт»
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    Тарон Восканян
    «Арарат-Армения» сыграет на своем поле с «Алашкертом» в рамках 10-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:00 мск. «Арарат-Армения» — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арарат-Армения»

    «Арарат-Армения» борется за чемпионский титул. Вот и сейчас команда уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Армении.

    Показатели команды этому статусу соответствуют. 24 забитых и 5 пропущенных мячей — лучшая статистика в лиге!

    В минувшем туре «Арарат-Армения» добыл важнейшие три очка. Дерби с «Аратом» было ярким для команды — победа 3:0.

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    «Алашкерт» для «Арарат-Армении» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда уступила в двух при только одной виктории.

    «Алашкерт»

    Эта команда в нынешнем сезоне отнюдь не радует результатами. Предпоследнее 9 место, несмотря на три матча в запасе, явно не радует клубное руководство.

    На неделе «Алашкерт» был задействован в Лиге конференций. Дома армянский полпред уступил ЛАСКу (0:3).

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    • «Алашкерт» забивает с огромной натугой. Правда, показатель 5 голов наверняка будет улучшен в ближайшее время. Потенциал имеется.

    В стартовом туре «Алашкерт» уступил «Арарат-Армении» в родных стенах (0:3). Самое время для реванша?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армению» за 1.64, на ничью за 3.50, а на «Алашкерт» — за 4.70.

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    Хозяева неудачно играют против «Алашкерта».

    «Алашкерт» пытается выбраться из подвала турнирной таблицы.

    Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Арарат-Армения» — «Алашкерт»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. «Арарат-Армения» и «Алашкерт» активно сыграют в атаке?
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