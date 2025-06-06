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    Матмуратов финиширует Полпудникова?

    Полпудников — Матмуратов. Ставка (к. 2.10) и прогноз на ММА, ACA 187, 6 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Полпудников — Матмуратов
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    Алексей Полпудников (слева)
    В рамках турнира ACA 187 6 июня Алексей Полпудников сойдется в реванше с Александром Матмуратовым в легком весе. Начало — 20:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Полпудников — Матмуратов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Алексей Полпудников

    Турнирное положение: Ветеран ACA, топовый боец полулегкого веса, занимающий седьмую строчку в рейтинге. 34 победы, 19 нокаутов — настоящая угроза для любого соперника.

    Последние бои: Полпудников предыдущий бой уступил по очкам Фелипе Фроесу. Также было поражение от Омарова в титульном поединке. В марте 2023-го Алексей нокаутировал Дудаева, до этого Темирова и Брандао. За 5 последних боев 3 победы.

    Состояние бойца: Алексей явно уже не на пике. Он пытается перезапустить карьеру в легком весе, где уровень конкуренции еще сильней. Но Матмуратов тоже базовый ударник, а класс Полпудникова все-таки повыше.

    Александр Матмуратов

    Турнирное положение: Опытный, но нестабильный боец. Победа над Полпудниковым в 2021-м — пик карьеры, но с тех пор 2 поражения в четырех боях.

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    • Последние бои: Текущая форма Матмуратова вызывает вопросы. После триумфа над Полпудниковым проиграл Раисову и Батисте. За 5 последних поединков у восьмого номера рейтинга легковесов 3 победы и 2 проигрыша.

    Состояние бойца: Матмуратов силен в борьбе и контроле дистанции. При этом он не очень хорошо держит удар (4 досрочных поражения).

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    В реванше попытается повторить схему первого боя: клинч, контроль у сетки, минимизация урона. Но возраст (35 лет) против него.

    Статистика для ставок

    • У обоих по 3 победы за 5 последних встреч

    • 6 из девяти последних боев Матмуратова дошли до решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Алексея Полпудникова. На его победу дают коэффициент 1.40. На успех Матмуратова можно поставить за 3.20.

    Прогноз: Полпудников не простит прошлого поражения — он пойдет вперед, резко сокращая дистанцию. Матмуратов попытается заклинчевать визави, но «Гладиатор» готов к этому: в бою с Дудаевым он показал, как работает против грэпплеров в партере. Возраст Матмуратова сыграет против него — к третьему раунду скорость упадет, и Полпудников добьет его у сетки. Повторять ошибку 2021-го Алексей не станет: бой закончится до звонка.

    Ставка: Победа Алексея Полпудникова нокаутом за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Полпудников — Матмуратов?

    Матч Полпудников — Матмуратов состоится 06 июня 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Полпудников — Матмуратов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Алексея Полпудникова нокаутом.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Полпудников — Матмуратов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Алексея Полпудникова нокаутом» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Полпудников — Матмуратов?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Полпудников — Матмуратов?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Алексея Полпудникова. На его победу дают коэффициент 1.40. На успех Матмуратова можно поставить за 3.20.

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    Полпудников — Матмуратов: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 06.06.202520:30. Матмуратов финиширует Полпудникова?
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