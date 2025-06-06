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    Шотландия — Исландия: 2.30 — ставка на исход и прогноз на товарищеский матч

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    Прогноз и ставки на Шотландия — Исландия
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    Сборная Шотландии
    Шотландия примет Исландию в товарищеском матче. Поединок пройдет 6 июня и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Шотландия — Исландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Июня 2025 года

    Шотландия

  • Эдинбург
    •  Шотландия 21:45 Исландия

    Исландия

  • Рейкьявик
    •

    Шотландия

    Положение команды: Сборная проведет 2 товарищеские встречи в июне против Исландии и Лихтенштейна. Шотландия является довольно крепкой сборной, которая может доставить проблемы любому сопернику.

    В последнее время сборная наравне выступает против Польши, Хорватии и других. Осенью Шотландии предстоит борьба за путевку на чемпионат мира.

    Шотландия — Исландия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом поединке сборная крупно уступила Греции (0:3), а до этого Шотландия обыграла их же (1:0). По сумме 2-х встреч шотландцы вылетели из высшего дивизиона Лиги наций.

    На групповом этапе турнира Шотландия обыгрывала Польшу (2:1), Хорватию (1:0), а также сыграла вничью с Португалией (0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Шотландцы выступают довольно неплохо в последнее время, хоть и не получилось сохранить прописку в высшем дивизионе Лиги наций.

    Против Исландии у сборной точно будут шансы победить, ведь соперник показывает менее привлекательную игру в последнее время.

    Исландия

    Положение команды: Игра сборной в последнее время не очень впечатляет. В марте этого года Исландия вылетела из 2-го по силе дивизиона в Лиге наций, продолжив выступать в Лиге С.

    Эта сборная, также как и Шотландия, будет бороться за путевку на чемпионат мира в сентябре, а сейчас Исландия сыграет пару товарищеских встреч.

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    • Последние матчи: В прошлых 2-х встречах сборная проиграла Косово со счетом 1:2 и 1:3 соответственно, вылетив из Лиги В Лиги наций.

    В последних 5-и встречах Исландия обыграла только Черногорию со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. В остальных встречах сборная проиграла Турции (2:4) и Уэльсу (1:4).

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    Состояние команды: Исландия уже не является какой-то крепкой сборной, которая может навязать борьбу. К тому же, в предстоящей квалификации исландцы точно не будут фаворитами.

    Стоит отметить, что Исландии очень тяжело даются матчи против Шотландии. В последних 5-и очных встречах исландцы непременно проигрывали. Получится ли прервать серию неудач? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах Шотландия проиграла только 1 раз

    • Исландия проиграла 3 последних матча

    • В последних 5-и очных встречах Шотландия непременно обыгрывала Исландию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Шотландии — 1.68, победа Исландии — 5.20, ничья — за 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.80 сооветственно.

    Прогноз: Шотландия начнет матч активно и поведет в счете.

    Ставка: Победа Шотландии в 1-м тайме за 2.30.

    Прогноз: У Исландии не получится распечатать ворота шотландцев.

    Ставка: Индивидуальный тотал Исландии 0.5 меньше за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шотландия — Исландия?

    Матч Шотландия — Исландия состоится 06 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Шотландия — Исландия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Шотландии в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шотландия — Исландия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Шотландии в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия — Исландия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шотландия — Исландия?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Шотландии — 1.68, победа Исландии — 5.20, ничья — за 3.80.

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    Шотландия — Исландия: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 06.06.202521:45. Хозяева уничтожат исландцев?
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