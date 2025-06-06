Шотландия — Исландия: 2.30 — ставка на исход и прогноз на товарищеский матч

Шотландия примет Исландию в товарищеском матче. Поединок пройдет 6 июня и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Шотландия — Исландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шотландия

Положение команды: Сборная проведет 2 товарищеские встречи в июне против Исландии и Лихтенштейна. Шотландия является довольно крепкой сборной, которая может доставить проблемы любому сопернику.

В последнее время сборная наравне выступает против Польши, Хорватии и других. Осенью Шотландии предстоит борьба за путевку на чемпионат мира.

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Последние матчи: В прошлом поединке сборная крупно уступила Греции (0:3), а до этого Шотландия обыграла их же (1:0). По сумме 2-х встреч шотландцы вылетели из высшего дивизиона Лиги наций.

На групповом этапе турнира Шотландия обыгрывала Польшу (2:1), Хорватию (1:0), а также сыграла вничью с Португалией (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Шотландцы выступают довольно неплохо в последнее время, хоть и не получилось сохранить прописку в высшем дивизионе Лиги наций.

Против Исландии у сборной точно будут шансы победить, ведь соперник показывает менее привлекательную игру в последнее время.

Исландия

Положение команды: Игра сборной в последнее время не очень впечатляет. В марте этого года Исландия вылетела из 2-го по силе дивизиона в Лиге наций, продолжив выступать в Лиге С.

Эта сборная, также как и Шотландия, будет бороться за путевку на чемпионат мира в сентябре, а сейчас Исландия сыграет пару товарищеских встреч.

Последние матчи: В прошлых 2-х встречах сборная проиграла Косово со счетом 1:2 и 1:3 соответственно, вылетив из Лиги В Лиги наций.

В последних 5-и встречах Исландия обыграла только Черногорию со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. В остальных встречах сборная проиграла Турции (2:4) и Уэльсу (1:4).

Состояние команды: Исландия уже не является какой-то крепкой сборной, которая может навязать борьбу. К тому же, в предстоящей квалификации исландцы точно не будут фаворитами.

Стоит отметить, что Исландии очень тяжело даются матчи против Шотландии. В последних 5-и очных встречах исландцы непременно проигрывали. Получится ли прервать серию неудач? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах Шотландия проиграла только 1 раз

Исландия проиграла 3 последних матча

В последних 5-и очных встречах Шотландия непременно обыгрывала Исландию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Шотландии — 1.68, победа Исландии — 5.20, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.80 сооветственно.

Прогноз: Шотландия начнет матч активно и поведет в счете.

Ставка: Победа Шотландии в 1-м тайме за 2.30.

Прогноз: У Исландии не получится распечатать ворота шотландцев.

Ставка: Индивидуальный тотал Исландии 0.5 меньше за 2.20.