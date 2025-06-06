Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21). Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июня 2025 года

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Нидерланды (U21) и Кот-д’Ивуар (U21). Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нидерланды (U21)

Турнирное положение: Молодые голландцы привычно сильны. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом Нидерланды (U21) не проигрывают уже больше года. Да и в последнем отборе на молодежный Евро команда выиграла свою группу.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Молодые голландцы переиграли Румынию (2:0).

При этом чуть ранее Нидерланды (U21) переиграли итальянцев (2:1). А вот поединок с английскими сверстниками завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Нидерланды (U21) победили 3 раза. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Молодые голландцы в последних матчах выглядели довольно выгодно. При этом команда явно способна поднатореть во всех компонентах.

И уж совсем очевидно, что Нидерланды (U21) в этой встрече будут доминировать. Да и состав «оранжевых» буквально начинен квалифицированными исполнителями.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Молодые голландцы с каждым матчем выглядят все увереннее.

Кот-д’Ивуар (U21)

Турнирное положение: Ивуарийцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда имеет четырехматчевый пораженческий сериал.

Причем Кот-д’Ивуар (U21) имеет огромные проблемы в плане надежности тылов. Да и атака не блещет в плане реализации.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ивуарийцы были биты французами (1:5).

До того команда уступила сборной Португалии (0:1). Да и поединок с колумбийскими сверстниками завершился поражением (1:4).

Вообще же, Кот-д’Ивуар (U21) в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе ивуарийцы выглядят крайне слабо. Да и голы даются команде уж чересчур натужно.

При этом Кот-д’Ивуар (U21) пропускает уж слишком легко. Даже в матчах с посредственными соперниками команда выглядит бледно.

Команда имеет проблемы с банальной сыгранностью. Да и в этом поединке молодые ивуарийцы явно намерены дать бой голландцам.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Ивуарийцы постараются сдержать атаки соперника.

Статистика для ставок

Нидерланды (U21) не проигрывают уже больше года

Молодые голландцы победили во всех 10 матчах квалификации

Ивуарийцы уступили в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.40, а победа оппонента — в скромные 11.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Молодые голландцы выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой успешный сериал.

Ставка: Фора Нидерландов (U21) -2.5 за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.97