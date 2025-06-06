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    Молодые голландцы не заметят ивуарийцев

    Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21). Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Нидерландов Прогнозы на сборную Кот-д`Ивуара
    Прогноз и ставки на Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21)
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    Девайн Ренч
    5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Нидерланды (U21) и Кот-д’Ивуар (U21). Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Июня 2025 года

    Нидерланды U21

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Нидерланды U21 20:30 Ivory Coast U21

    Ivory Coast U21

  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Нидерланды (U21)

    Турнирное положение: Молодые голландцы привычно сильны. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    При этом Нидерланды (U21) не проигрывают уже больше года. Да и в последнем отборе на молодежный Евро команда выиграла свою группу.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Молодые голландцы переиграли Румынию (2:0).

    При этом чуть ранее Нидерланды (U21) переиграли итальянцев (2:1). А вот поединок с английскими сверстниками завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Нидерланды (U21) победили 3 раза. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Молодые голландцы в последних матчах выглядели довольно выгодно. При этом команда явно способна поднатореть во всех компонентах.

    И уж совсем очевидно, что Нидерланды (U21) в этой встрече будут доминировать. Да и состав «оранжевых» буквально начинен квалифицированными исполнителями.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Молодые голландцы с каждым матчем выглядят все увереннее.

    Кот-д’Ивуар (U21)

    Турнирное положение: Ивуарийцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда имеет четырехматчевый пораженческий сериал.

    Причем Кот-д’Ивуар (U21) имеет огромные проблемы в плане надежности тылов. Да и атака не блещет в плане реализации.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ивуарийцы были биты французами (1:5).

    До того команда уступила сборной Португалии (0:1). Да и поединок с колумбийскими сверстниками завершился поражением (1:4).

    Вообще же, Кот-д’Ивуар (U21) в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 5 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе ивуарийцы выглядят крайне слабо. Да и голы даются команде уж чересчур натужно.

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    При этом Кот-д’Ивуар (U21) пропускает уж слишком легко. Даже в матчах с посредственными соперниками команда выглядит бледно.

    Команда имеет проблемы с банальной сыгранностью. Да и в этом поединке молодые ивуарийцы явно намерены дать бой голландцам.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Ивуарийцы постараются сдержать атаки соперника.

    Статистика для ставок

    • Нидерланды (U21) не проигрывают уже больше года

    • Молодые голландцы победили во всех 10 матчах квалификации

    • Ивуарийцы уступили в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.40, а победа оппонента — в скромные 11.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    Молодые голландцы выглядят в разы монолитнее соперника, к тому же намерены продолжить свой успешный сериал.

    Ставка: Фора Нидерландов (U21) -2.5 за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.97

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21)?

    Матч Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21) состоится 06 июня 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Нидерландов (U21) -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Нидерландов (U21) -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.34.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21)?

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.40, а победа оппонента — в скромные 11.10.

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    Нидерланды (U21) — Кот-д’Ивуар (U21): прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 06.06.202520:30. Молодые голландцы не заметят ивуарийцев
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