Ирландия — Сенегал. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июня 2025 года

Ирландия
Сенегал
Ирландия
Турнирное положение: Ирландцы нынче выглядят выгодно. Команда победила в двух своих последних поединках.
При этом Ирландия пропускала в 3 своих последних матчах. Да и две последние виктории получились уж слишком натужными.
Ирландия — Сенегал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Ирландцы сумели обыграть Болгарию (2:1).
При этом чуть ранее Ирландия нанесла поражение тем же болгарам (2:1). А вот поединок с Англией завершился катастрофическим поражением (0:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах Ирландия добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ирландцы традиционно крепки и ершисты. При этом команда заняла 3 место в своей группе последней Лиги наций.
При всем при этом Ирландия явно не боится сенегальцев. Да и подбор игроков у команды вполне-себе качественный.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ирландцы постараются навязать сопернику свою игру.
Сенегал
Турнирное положение: Сенегальцы традиционно сильны. Команда не проигрывает 14 матчей кряду.
Причем Сенегал не пропускал в 3 своих последних поединках. Да и состав команды начинен квалифицированными игроками.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Сенегальцы одолели Того (2:0).
До того команда не сумела переиграть Судан (0:0). А еще чуть раньше она легко и непринужденно расправился с Либерией (3:0).
Вообще же, Сенегал в 5 своих последних матчах добыл 3 виктории. Забила в них команда 8 мячей при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе сенегальцы выглядят монолитно. Команда способна взломать оборону любого оппонента.
При этом Сенегал весьма неплохо выглядит в плане реализации. Да и статусный Садио Мане до сих пор эффективен!
Команда явно постарается сыграть на своих козырях. Тем паче, оборону ирландцев едва ли можно назвать сверхмонолитной.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Сенегальцы выглядят предпочтительнее соперника.
Статистика для ставок
- Ирландия победила в 2 своих последних матчах
- Сенегальцы не пропускали в 3 последних матчах
- Сенегал не проигрывал в 14 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
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Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Сенегальцы выглядят куда сильнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа Сенегала за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15