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    Сумеет ли Сенегал одолеть ирландцев?

    Ирландия — Сенегал. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июня 2025 года

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    6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ирландия и Сенегал. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Ирландия — Сенегал, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Июня 2025 года

    Ирландия

  • Дублин
    •  Ирландия 21:45 Сенегал

    Сенегал

  • Дакар
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    Ирландия

    Турнирное положение: Ирландцы нынче выглядят выгодно. Команда победила в двух своих последних поединках.

    При этом Ирландия пропускала в 3 своих последних матчах. Да и две последние виктории получились уж слишком натужными.

    Ирландия — Сенегал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Ирландцы сумели обыграть Болгарию (2:1).

    При этом чуть ранее Ирландия нанесла поражение тем же болгарам (2:1). А вот поединок с Англией завершился катастрофическим поражением (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Ирландия добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ирландцы традиционно крепки и ершисты. При этом команда заняла 3 место в своей группе последней Лиги наций.

    При всем при этом Ирландия явно не боится сенегальцев. Да и подбор игроков у команды вполне-себе качественный.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ирландцы постараются навязать сопернику свою игру.

    Сенегал

    Турнирное положение: Сенегальцы традиционно сильны. Команда не проигрывает 14 матчей кряду.

    Причем Сенегал не пропускал в 3 своих последних поединках. Да и состав команды начинен квалифицированными игроками.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Сенегальцы одолели Того (2:0).

    До того команда не сумела переиграть Судан (0:0). А еще чуть раньше она легко и непринужденно расправился с Либерией (3:0).

    Вообще же, Сенегал в 5 своих последних матчах добыл 3 виктории. Забила в них команда 8 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе сенегальцы выглядят монолитно. Команда способна взломать оборону любого оппонента.

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    При этом Сенегал весьма неплохо выглядит в плане реализации. Да и статусный Садио Мане до сих пор эффективен!

    Команда явно постарается сыграть на своих козырях. Тем паче, оборону ирландцев едва ли можно назвать сверхмонолитной.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Сенегальцы выглядят предпочтительнее соперника.

    Статистика для ставок

    • Ирландия победила в 2 своих последних матчах

    • Сенегальцы не пропускали в 3 последних матчах

    • Сенегал не проигрывал в 14 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Сенегальцы выглядят куда сильнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа Сенегала за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ирландия — Сенегал?

    Матч Ирландия — Сенегал состоится 06 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ирландия — Сенегал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ирландия — Сенегал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия — Сенегал?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ирландия — Сенегал?

    Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.

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    Ирландия — Сенегал: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 06.06.202521:45. Сумеет ли Сенегал одолеть ирландцев?
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