Ирландия — Сенегал. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июня 2025 года

6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ирландия и Сенегал. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Ирландия — Сенегал, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ирландия

Турнирное положение: Ирландцы нынче выглядят выгодно. Команда победила в двух своих последних поединках.

При этом Ирландия пропускала в 3 своих последних матчах. Да и две последние виктории получились уж слишком натужными.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Ирландцы сумели обыграть Болгарию (2:1).

При этом чуть ранее Ирландия нанесла поражение тем же болгарам (2:1). А вот поединок с Англией завершился катастрофическим поражением (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах Ирландия добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ирландцы традиционно крепки и ершисты. При этом команда заняла 3 место в своей группе последней Лиги наций.

При всем при этом Ирландия явно не боится сенегальцев. Да и подбор игроков у команды вполне-себе качественный.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ирландцы постараются навязать сопернику свою игру.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегальцы традиционно сильны. Команда не проигрывает 14 матчей кряду.

Причем Сенегал не пропускал в 3 своих последних поединках. Да и состав команды начинен квалифицированными игроками.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Сенегальцы одолели Того (2:0).

До того команда не сумела переиграть Судан (0:0). А еще чуть раньше она легко и непринужденно расправился с Либерией (3:0).

Вообще же, Сенегал в 5 своих последних матчах добыл 3 виктории. Забила в них команда 8 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе сенегальцы выглядят монолитно. Команда способна взломать оборону любого оппонента.

При этом Сенегал весьма неплохо выглядит в плане реализации. Да и статусный Садио Мане до сих пор эффективен!

Команда явно постарается сыграть на своих козырях. Тем паче, оборону ирландцев едва ли можно назвать сверхмонолитной.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Сенегальцы выглядят предпочтительнее соперника.

Статистика для ставок

Ирландия победила в 2 своих последних матчах

Сенегальцы не пропускали в 3 последних матчах

Сенегал не проигрывал в 14 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Сенегальцы выглядят куда сильнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа Сенегала за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15