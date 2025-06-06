Венгрия — Швеция. Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 6 июня, в товарищеском матче между собой сыграют сборные Венгрии и Швеции. Игра начнется в 20:30 по московскому времени. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка.

До матча

Венгрия

Сборную Венгрии вскоре ждет квалификация на чемпионат мира. Венгры попали в одну группу с Португалией, Арменией и Ирландией. С большой долей вероятности главная команда Венгрии будет вести борьбу за второе место в группе, чтобы сыграть в плей-офф.

Ранее же Венгрия выступала в Лиге А Лиги наций. «Мадьяры» набрали в своей группе шесть очков и финишировали на третьей строчке. Они пропустили вперед Германию и Нидерланды, но смогли обойти Боснию и Герцеговину.

После этого у «триколоров» был плей-офф за право выступать в Лиге А с Турцией. Подопечные Марко Росси дважды уступили (1:3, 3:0) и теперь будет выступать в Лиге В.

Швеция

Сборная Швеции тоже еще не стартовала в отборе на чемпионат мира. Соперниками шведов будут Швейцария, Словения и Косово. Все команды являются примерно равными, поэтому у «сине-желтых» вполне есть шансы отобраться на Мундиаль.

В прошлом году подопечные Йона-Даля Томассона тоже выступали в Лиге наций. Они без проблем выиграли свою группу в Лиге С, где также были Словакия, Эстония и Азербайджан. Шведская «националка» набрала 16 очков из 18 возможных и теперь сыграет против в Лиге В.

В последних же играх Швеция разгромила Северную Ирландию (5:1) и неожиданно уступила Люксембургу (0:1). Это было в марте в рамках спаррингов.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой еще в 2016 году и тогда Швеция победила со счетом 2:0. В целом же, в последних пяти матчах на счету Швеции четыре победы, а у Венгрии всего одна.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.65.