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    Венгрия — Швеция. Онлайн, прямая трансляция

    Текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча Венгрия — Швеция

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    сборная Венгрии
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    сборная Венгрии
    В пятницу, 6 июня, в товарищеском матче между собой сыграют сборные Венгрии и Швеции. Игра начнется в 20:30 по московскому времени. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка.

    До матча

    Венгрия

    Сборную Венгрии вскоре ждет квалификация на чемпионат мира. Венгры попали в одну группу с Португалией, Арменией и Ирландией. С большой долей вероятности главная команда Венгрии будет вести борьбу за второе место в группе, чтобы сыграть в плей-офф.

    Ранее же Венгрия выступала в Лиге А Лиги наций. «Мадьяры» набрали в своей группе шесть очков и финишировали на третьей строчке. Они пропустили вперед Германию и Нидерланды, но смогли обойти Боснию и Герцеговину.

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    После этого у «триколоров» был плей-офф за право выступать в Лиге А с Турцией. Подопечные Марко Росси дважды уступили (1:3, 3:0) и теперь будет выступать в Лиге В.

    Швеция

    Сборная Швеции тоже еще не стартовала в отборе на чемпионат мира. Соперниками шведов будут Швейцария, Словения и Косово. Все команды являются примерно равными, поэтому у «сине-желтых» вполне есть шансы отобраться на Мундиаль.

    В прошлом году подопечные Йона-Даля Томассона тоже выступали в Лиге наций. Они без проблем выиграли свою группу в Лиге С, где также были Словакия, Эстония и Азербайджан. Шведская «националка» набрала 16 очков из 18 возможных и теперь сыграет против в Лиге В.

    В последних же играх Швеция разгромила Северную Ирландию (5:1) и неожиданно уступила Люксембургу (0:1). Это было в марте в рамках спаррингов.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой еще в 2016 году и тогда Швеция победила со счетом 2:0. В целом же, в последних пяти матчах на счету Швеции четыре победы, а у Венгрии всего одна.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.65.

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