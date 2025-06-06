Польша — Молдова: 1.80 — ставка на исход и прогноз на товарищеский матч

Польша примет Молдову в товарищеском матче. Поединок пройдет 6 июня и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Польша — Молдова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Польша

Положение команды: Сборная продолжает бороться за выход в основной этап чемпионата мира 2026-го года, а сейчас Польша проведет одну товарищескую встречу перед важными играми.

У поляков есть реальная возможность пробиться на мундиаль, ведь среди соперников у сборной Финляндия, Литва, Нидерланды и Мальта — шансы точно есть.

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Последние матчи: В прошлом поединке квалификации ЧМ-2026 Польша обыграла Мальту со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Матчем ранее команда одолела Литву (1:0).

До этого польская сборная не могла победить на протяжении 5-и последних матчей в Лиге наций. За этот отрезок Польша 4 раза проиграла и однажды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная отлично стартовала в квалификации ЧМ-2026, а теперь Польша проверит свои силы в товарищеском матче против Молдовы.

У поляков есть козырь — это Роберт Левандовский, который продолжает стабильно забивать голы за национальную команду. Форвард отметился 1 голом в 2-м последних матчах.

Молдова

Турнирное положение: Сборная также, как и Польша, продолжает свой путь в квалификации ЧМ-2026. Перед матчами отбора Молдова проведет 1 товарищеский матч.

Что касается квалификации, то у сборной не очень все здорово. Молдова занимает последнее 5-е место в группе I без набранных очков после 2-х туров.

Последние матчи: В прошедшей встрече сборная проиграла Эстонии со счетом 2:3, пропустив 2 гола уже в первом тайме. До этого Молдова крупно уступила Норвегии (0:5).

В последних 5-и встречах сборная обыграла только Андорру (1:0), трижды проиграла и однажды сыграла вничью с Гибралтаром (1:1). За этот отрезок Молдова также проиграл Мальте (0:1).

Состояние команды: Сборная является главным аутсайдером в своей группе квалификации ЧМ-2026. К тому же, Молдове будет очень тяжело в предстоящем матче против Польши.

Интересно, что в последних 5-и очных встречах молдоване дважды сыграли вничью с соперником при 3-х поражениях. Получится ли на сей раз навязать борьбу Польше? Большой вопрос...

Статистика для ставок

Польша выиграла 2 последних матча, не пропустив ни одного гола

Молдова, напротив, проиграла 2 последних матча, пропустив 8 голов

В последних 5-и встречах сборные дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Польши — 1.28, победа Молдовы — 11.00, ничья — за 5.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.20 сооветственно.

Прогноз: Польша одержит уверенную победу, эта сборная гораздо сильнее Молдовы.

Ставка: Победа Польши с форой (-1.5) за 1.80.

Прогноз: Польша способна забить много голов.

Ставка: Индивидуальный тотал Польши 2 больше за 1.72.