1-й таймОАЭ — УзбекистанОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аббосбек Файзуллаев (сборная Узбекистана)ОАЭ — Узбекистан. Онлайн, прямая трансляция Шамиль ГазизовШамиль Газизов: Когда я пришел, «Спартак» находился на седьмом месте, а когда уходил — делили первое-второе Ромелу ЛукакуРенессанс «Наполи», хаос «Милана» и очарование «Комо». Итоги сезона Серии А
  • 18:47
    • «Краснодар» объявил об уходе Кайо
    Все новости спорта

    Ожидается результативный футбол?

    Эстония — Израиль: прогноз на квалификацию ЧМ-2026, ставка на матч за 2.00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Эстонии Прогнозы на Сборная Израиля
    Прогноз и ставки на Эстония — Израиль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Эстонии
    6 июня в квалификации ЧМ-2026 сыграют Эстония и Израиль. Начало встречи — в 21:45 мск Ставка и прогноз на матч Эстония — Израиль, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I 06 Июня 2025 года

    Эстония

  • Таллинн
    •  Эстония 21:45 Израиль

    Израиль

  • Иерусалим
    •

    Эстония

    Турнирное положение: Эстония находится на 2-м месте в отборочной группе после двух сыгранных матчей. В активе команды три набранных очка.

    На данный момент Эстония выиграла один матч и еще одну встречу проиграла. Разница мячей составляет 4-4.

    Эстония — Израиль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Эстония неудачно начала отборочный турнир. Команда в гостях уступила Израилю со счетом 1:2. Это было 22 марта.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Но спустя три дня эстонцы реабилитировались. Команда смогла взять верх над Молдовой 3:2 и завоевать первые три очка в отборочном цикле ЧМ-2026.

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

    Состояние команды: Помимо Эстонии и Израиля, в данной отборочной группе также выступают команды Норвегии, Италии и Молдовы. Итальянцы являются главными фаворитами квалификации. Но «Скуадра Адзурра» еще не сыграла ни одного поединка.

    В 2024 году Эстония провела четыре домашних матча. У команды в родных стенах зафиксированы две победы и два поражения.

    Израиль

    Турнирное положение: Израиль находится на 3-м месте в таблице. Как и Эстония, команда в двух встречах набрала три очка.

  • Последняя надежда. Почему Анчелотти — единственный, кто способен привести Бразилию к победе на ЧМ-2026
  • Впервые более чем за сто лет у сборной Бразилии будет иностранный тренер
  • 13/05/2025

    • У Израиля по сравнению с Эстонией худшая разница мячей. Сборная забила 4 гола, а пропустила пять.

    Последние матчи: Израильтяне 22 марта начали отбор с победы над Эстонией. Три очка команде принесли голы Эли Дасы и Карла Хайна (в свои ворота).

    Однако затем Израиль провалил матч с Норвегией. Сборная потерпела поражение со счетом 2:4.

    Не сыграют: У Израиля все готовы выйти на поле.

    Состояние команды: Израиль уже обыгрывал Эстонию. Получится ли снова завоевать три очка? Победить в гостях будет труднее, но букмекеры верят именно в успех израильтян.

    В 2024 году Израиль на чужих полях смог выиграть лишь у Беларуси. Товарищеская встреча прошла 11 июня. Израильтяне разгромили соперника со счетом 4:0.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Напомним, 14 ноября 2024 года Израиль в гостях сенсационно отобрал очки у сборной Франции. Это случилось в рамках Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 0:0.

    Статистика для ставок

    • Эстония находится на 2-м месте в отборочной группе после двух сыгранных матчей, набрав три очка

    • 22 марта 2025 года Израиль одолел Эстонию со счетом 2:1

    • В 2024 году Израиль на чужих полях смог выиграть лишь у Беларуси в товарищеском матче

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Израиль — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 3.63, а выигрыш Эстонии — в 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.81.

    Прогноз: Израиль уже обыгрывал Эстонию. Скорее всего, команда вновь окажется сильнее. Стоит ждать уверенную победу гостей.

    Ставка: победа Израиля с форой (-1) за 1.84.

    Прогноз: Как и в первой встрече, сборным по силам выдать результативный матч и пробить тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эстония — Израиль?

    Матч Эстония — Израиль состоится 06 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Эстония — Израиль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Израиля с форой (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эстония — Израиль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Израиля с форой (-1)» с коэффициентом у букмекеров 1.84.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония — Израиль?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эстония — Израиль?

    Коэффициенты букмекеров: Израиль — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 3.63, а выигрыш Эстонии — в 6.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч ОАЭ — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бахрейн — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Грузия — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оман — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Белоруссия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жакмо — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бартель — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ДР Конго — Мали
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КНДР — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кувейт — Палестина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ирак — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Катар — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  3.25
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  8.00
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эстония — Израиль: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 06.06.202521:45. Ожидается результативный футбол?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры