Эстония — Израиль: прогноз на квалификацию ЧМ-2026, ставка на матч за 2.00

6 июня в квалификации ЧМ-2026 сыграют Эстония и Израиль. Начало встречи — в 21:45 мск Ставка и прогноз на матч Эстония — Израиль, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эстония

Турнирное положение: Эстония находится на 2-м месте в отборочной группе после двух сыгранных матчей. В активе команды три набранных очка.

На данный момент Эстония выиграла один матч и еще одну встречу проиграла. Разница мячей составляет 4-4.

Последние матчи: Эстония неудачно начала отборочный турнир. Команда в гостях уступила Израилю со счетом 1:2. Это было 22 марта.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Но спустя три дня эстонцы реабилитировались. Команда смогла взять верх над Молдовой 3:2 и завоевать первые три очка в отборочном цикле ЧМ-2026.

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

Состояние команды: Помимо Эстонии и Израиля, в данной отборочной группе также выступают команды Норвегии, Италии и Молдовы. Итальянцы являются главными фаворитами квалификации. Но «Скуадра Адзурра» еще не сыграла ни одного поединка.

В 2024 году Эстония провела четыре домашних матча. У команды в родных стенах зафиксированы две победы и два поражения.

Израиль

Турнирное положение: Израиль находится на 3-м месте в таблице. Как и Эстония, команда в двух встречах набрала три очка.

У Израиля по сравнению с Эстонией худшая разница мячей. Сборная забила 4 гола, а пропустила пять.

Последние матчи: Израильтяне 22 марта начали отбор с победы над Эстонией. Три очка команде принесли голы Эли Дасы и Карла Хайна (в свои ворота).

Однако затем Израиль провалил матч с Норвегией. Сборная потерпела поражение со счетом 2:4.

Не сыграют: У Израиля все готовы выйти на поле.

Состояние команды: Израиль уже обыгрывал Эстонию. Получится ли снова завоевать три очка? Победить в гостях будет труднее, но букмекеры верят именно в успех израильтян.

В 2024 году Израиль на чужих полях смог выиграть лишь у Беларуси. Товарищеская встреча прошла 11 июня. Израильтяне разгромили соперника со счетом 4:0.

Напомним, 14 ноября 2024 года Израиль в гостях сенсационно отобрал очки у сборной Франции. Это случилось в рамках Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Статистика для ставок

Эстония находится на 2-м месте в отборочной группе после двух сыгранных матчей, набрав три очка

22 марта 2025 года Израиль одолел Эстонию со счетом 2:1

В 2024 году Израиль на чужих полях смог выиграть лишь у Беларуси в товарищеском матче

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Израиль — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 3.63, а выигрыш Эстонии — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.81.

Прогноз: Израиль уже обыгрывал Эстонию. Скорее всего, команда вновь окажется сильнее. Стоит ждать уверенную победу гостей.

Ставка: победа Израиля с форой (-1) за 1.84.

Прогноз: Как и в первой встрече, сборным по силам выдать результативный матч и пробить тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.