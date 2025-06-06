Эстония — Израиль: прогноз на квалификацию ЧМ-2026, ставка на матч за 2.00

Эстония
Израиль
Эстония
Турнирное положение: Эстония находится на 2-м месте в отборочной группе после двух сыгранных матчей. В активе команды три набранных очка.
На данный момент Эстония выиграла один матч и еще одну встречу проиграла. Разница мячей составляет 4-4.
Эстония — Израиль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Эстония неудачно начала отборочный турнир. Команда в гостях уступила Израилю со счетом 1:2. Это было 22 марта.
Но спустя три дня эстонцы реабилитировались. Команда смогла взять верх над Молдовой 3:2 и завоевать первые три очка в отборочном цикле ЧМ-2026.
Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.
Состояние команды: Помимо Эстонии и Израиля, в данной отборочной группе также выступают команды Норвегии, Италии и Молдовы. Итальянцы являются главными фаворитами квалификации. Но «Скуадра Адзурра» еще не сыграла ни одного поединка.
В 2024 году Эстония провела четыре домашних матча. У команды в родных стенах зафиксированы две победы и два поражения.
Израиль
Турнирное положение: Израиль находится на 3-м месте в таблице. Как и Эстония, команда в двух встречах набрала три очка.
У Израиля по сравнению с Эстонией худшая разница мячей. Сборная забила 4 гола, а пропустила пять.
Последние матчи: Израильтяне 22 марта начали отбор с победы над Эстонией. Три очка команде принесли голы Эли Дасы и Карла Хайна (в свои ворота).
Однако затем Израиль провалил матч с Норвегией. Сборная потерпела поражение со счетом 2:4.
Не сыграют: У Израиля все готовы выйти на поле.
Состояние команды: Израиль уже обыгрывал Эстонию. Получится ли снова завоевать три очка? Победить в гостях будет труднее, но букмекеры верят именно в успех израильтян.
В 2024 году Израиль на чужих полях смог выиграть лишь у Беларуси. Товарищеская встреча прошла 11 июня. Израильтяне разгромили соперника со счетом 4:0.
Напомним, 14 ноября 2024 года Израиль в гостях сенсационно отобрал очки у сборной Франции. Это случилось в рамках Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Статистика для ставок
- Эстония находится на 2-м месте в отборочной группе после двух сыгранных матчей, набрав три очка
- 22 марта 2025 года Израиль одолел Эстонию со счетом 2:1
- В 2024 году Израиль на чужих полях смог выиграть лишь у Беларуси в товарищеском матче
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Израиль — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 3.63, а выигрыш Эстонии — в 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.81.
- 3.25Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97ОАЭ — Узбекистан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.80Парагвай — Уругвай: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: Израиль уже обыгрывал Эстонию. Скорее всего, команда вновь окажется сильнее. Стоит ждать уверенную победу гостей.
Ставка: победа Израиля с форой (-1) за 1.84.
Прогноз: Как и в первой встрече, сборным по силам выдать результативный матч и пробить тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.