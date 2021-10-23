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    «Бавария» устроит разгром «Хоффенхайму»?

    «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Бундеслига, 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Хоффенхайм»
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    Лерой Сане
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 9-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. «Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Октября 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.70
  • 2
  • 13.00
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    «Бавария» в нынешнем сезоне наверняка будет стремиться к максимальным вершинам. В чемпионате Германии иных задач, кроме Серебряной салатницы, у мюнхенцев просто нет.

    Вот «Бавария» и занимает привычное 1 место, имея в своем активе 19 очков. При этом забивает команда традиционно обильно — 29 мячей в 8 матчах. Машина!

    Вот и в минувшем туре «Бавария» не оставила шансов «Байеру» (1:5). К слову, Роберт Левандовски забил уже 9 мячей в Бундеслиге.

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    «Хоффенхайм» для «Баварии» является относительно неудобным оппонентом. Из пяти последних очных встреч мюнхенцы выиграли в трех, при этом дважды уступив.

    «Хоффенхайм»

    Эта команда наверняка постарается пробиться в еврокубки. Шансы на положительный исход такой борьбы у «Хоффенхайма» весьма неплохие.

    Нынешнее 9 место с 11 набранными очками выглядит показательным. Причем команда забивает в среднем два гола за матч — 17 мячей в 8 встречах.

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  • 18/10/2021

    • В минувшем туре «Хоффенхайм» выдал суперматч. Дома команда разнесла в щепки оборонительные порядки «Кельна» (5:0).

    Гости надеются, что восстановятся опытный защитник Павел Кадерабек и молодой форвард Марко Йон. Эти исполнители явно бы не помешали на «Альянц Арене».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.18, на ничью за 9.00, а на «Хоффенхайм» — за 15.00.

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    Атака мюнхенцев способна сломать хребет обороне любого соперника.

    «Хоффенхайм» лишь в последнем матче порадовал результативностью.

    Мюнхенцы сносят всех и вся на своем пути, и вновь покажут свой высочайший класс. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. «Бавария» устроит разгром «Хоффенхайму»?
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