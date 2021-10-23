«Бавария»
«Бавария» в нынешнем сезоне наверняка будет стремиться к максимальным вершинам. В чемпионате Германии иных задач, кроме Серебряной салатницы, у мюнхенцев просто нет.
Вот «Бавария» и занимает привычное 1 место, имея в своем активе 19 очков. При этом забивает команда традиционно обильно — 29 мячей в 8 матчах. Машина!
Вот и в минувшем туре «Бавария» не оставила шансов «Байеру» (1:5). К слову, Роберт Левандовски забил уже 9 мячей в Бундеслиге.
«Хоффенхайм» для «Баварии» является относительно неудобным оппонентом. Из пяти последних очных встреч мюнхенцы выиграли в трех, при этом дважды уступив.
«Хоффенхайм»
Эта команда наверняка постарается пробиться в еврокубки. Шансы на положительный исход такой борьбы у «Хоффенхайма» весьма неплохие.
Нынешнее 9 место с 11 набранными очками выглядит показательным. Причем команда забивает в среднем два гола за матч — 17 мячей в 8 встречах.
В минувшем туре «Хоффенхайм» выдал суперматч. Дома команда разнесла в щепки оборонительные порядки «Кельна» (5:0).
Гости надеются, что восстановятся опытный защитник Павел Кадерабек и молодой форвард Марко Йон. Эти исполнители явно бы не помешали на «Альянц Арене».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.18, на ничью за 9.00, а на «Хоффенхайм» — за 15.00.
«Хоффенхайм» лишь в последнем матче порадовал результативностью.
Мюнхенцы сносят всех и вся на своем пути, и вновь покажут свой высочайший класс. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.05.