«Бавария» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 9-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. «Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» в нынешнем сезоне наверняка будет стремиться к максимальным вершинам. В чемпионате Германии иных задач, кроме Серебряной салатницы, у мюнхенцев просто нет.

Вот «Бавария» и занимает привычное 1 место, имея в своем активе 19 очков. При этом забивает команда традиционно обильно — 29 мячей в 8 матчах. Машина!

Вот и в минувшем туре «Бавария» не оставила шансов «Байеру» (1:5). К слову, Роберт Левандовски забил уже 9 мячей в Бундеслиге.

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«Хоффенхайм» для «Баварии» является относительно неудобным оппонентом. Из пяти последних очных встреч мюнхенцы выиграли в трех, при этом дважды уступив.

«Хоффенхайм»

Эта команда наверняка постарается пробиться в еврокубки. Шансы на положительный исход такой борьбы у «Хоффенхайма» весьма неплохие.

Нынешнее 9 место с 11 набранными очками выглядит показательным. Причем команда забивает в среднем два гола за матч — 17 мячей в 8 встречах.

В минувшем туре «Хоффенхайм» выдал суперматч. Дома команда разнесла в щепки оборонительные порядки «Кельна» (5:0).

Гости надеются, что восстановятся опытный защитник Павел Кадерабек и молодой форвард Марко Йон. Эти исполнители явно бы не помешали на «Альянц Арене».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.18, на ничью за 9.00, а на «Хоффенхайм» — за 15.00.

Атака мюнхенцев способна сломать хребет обороне любого соперника.

«Хоффенхайм» лишь в последнем матче порадовал результативностью.

Мюнхенцы сносят всех и вся на своем пути, и вновь покажут свой высочайший класс. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.05.