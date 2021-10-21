«Партизан» сыграет на своем поле с «Гентом» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. «Партизан» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизан»

«Партизан» в двух стартовых поединках Лиги конференций сумел добыть максимум очков. При этом белградцы не пропустили ни одного мяча в свои ворота.

В последнем матче своего чемпионата «Партизан» также выиграл. Как и положено лидеру, белградцы одолели «Радник» (2:0).

Наибольшую опасность для соперников представляет Лазар Маркович. Именно он сделал дубль в предыдущем матче Лиги конференций против «Флоры» (2:0).

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А вот в чемпионате солирует Рикарду Гомеш. Кабовердийский форвард в 12 сыгранных матчах отличился уже 14 раз. Местный Левандовски, не иначе!

«Гент»

Бельгийский клуб также стартовал в группе с двух викторий. Более того, «индейцы» также не пропустили ни разу, забив на гол меньше сербов.

Кроме того, у команды не ладятся дела в чемпионате. «Гент» идет на 14 месте, имея в своем активе 14 очков.

В минувшем туре чемпионата Бельгии «Гент» добыл победу. Дома команда переиграла находящийся в группе лидеров «Эйпен» (2:0).

Что говорить, если ведущий форвард команды Тарик Тиссаудали отличился только тремя мячами в чемпионате. Впрочем, не исключено, что роль лидера может на себя взять украинец Роман Безус.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Партизан» за 2.15, на ничью за 3.25, а на «Гент» — за 3.50.

«Партизан» обладает приличной линией атаки , способной сделать результат.

«Гент» лихорадит в чемпионате, и основные силы брошены на Лигу конференций.

Обе команды прилично смотрятся в атаке, и наверняка сумеют забить. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.