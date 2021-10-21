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    Мастер-класс от «Партизана» с «Гентом»?

    «Партизан» — «Гент». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига конференций, 21 октября 2021 года

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    Лоран Депуатр
    «Партизан» сыграет на своем поле с «Гентом» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. «Партизан» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 21 Октября 2021 года
    Партизан
  • Белград
    •  Партизан 22:00 Гент Гент
  • Бельгия. Про Лига
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.17
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •

    «Партизан»

    «Партизан» в двух стартовых поединках Лиги конференций сумел добыть максимум очков. При этом белградцы не пропустили ни одного мяча в свои ворота.

    В последнем матче своего чемпионата «Партизан» также выиграл. Как и положено лидеру, белградцы одолели «Радник» (2:0).

    Наибольшую опасность для соперников представляет Лазар Маркович. Именно он сделал дубль в предыдущем матче Лиги конференций против «Флоры» (2:0).

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    А вот в чемпионате солирует Рикарду Гомеш. Кабовердийский форвард в 12 сыгранных матчах отличился уже 14 раз. Местный Левандовски, не иначе!

    «Гент»

    Бельгийский клуб также стартовал в группе с двух викторий. Более того, «индейцы» также не пропустили ни разу, забив на гол меньше сербов.

    Кроме того, у команды не ладятся дела в чемпионате. «Гент» идет на 14 месте, имея в своем активе 14 очков.

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    • В минувшем туре чемпионата Бельгии «Гент» добыл победу. Дома команда переиграла находящийся в группе лидеров «Эйпен» (2:0).

    Что говорить, если ведущий форвард команды Тарик Тиссаудали отличился только тремя мячами в чемпионате. Впрочем, не исключено, что роль лидера может на себя взять украинец Роман Безус.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Партизан» за 2.15, на ничью за 3.25, а на «Гент» — за 3.50.

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    «Партизан» обладает приличной линией атаки, способной сделать результат.

    «Гент» лихорадит в чемпионате, и основные силы брошены на Лигу конференций.

    Обе команды прилично смотрятся в атаке, и наверняка сумеют забить. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.

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