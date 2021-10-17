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    Позволит «Ренн» выбраться из зоны вылета «Метцу»?

    «Метц» — «Ренн». Прогноз (к. 2.30) и ставки на футбол, Лига 1, 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Метц» — «Ренн»
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    «Ренн» не проигрывает четыре матча кряду
    В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Метц» сыграет с «Ренном» на поле стадиона «Сен Симфорьен». Игра запланирована на 17 октября 16:00 мск. «Метц» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Метц»

    Хозяева являются третьей худшей командой по результатам в Лиге 1. Они занимают 18-е место в турнирной таблице с шестью очками на счету и разницей -8 (11 забитых и 19 пропущенных).

    В нынешнем сезоне команда одержала одну победу, потерпела пять поражений и трижды сыграла вничью. В последних шести турах она проиграла пять раз.

    Единственный матч, где она не потерпела поражение, оказался победным. В нем коллектив оказался сильнее «Бреста» (2:1) на выезде.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Метц» пропускал во всех девяти поединках сезона. В среднем показатель составляет больше двух голов за игру.

    «Ренн»

    После девяти туров «Ренн» имеет 12 очков. Команда одержала только три победы. Помимо этого у нее три ничьи и три поражения.

    В последних трех турах хозяева не проигрывали. Эта серия началась 22 сентября «Ренн» на своем поле разгромил «Клермон» со счетом 6:0.

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    • Через четыре дня на выезде «красно-черные» сыграли вничью с «Бордо» 1:1. 30 сентября «Ренн» на выезде обыграл «Витесс» в матче Лиги конференций.

    Таким образом уже четыре поединка кряду колллектив не знает поражений при трех победах и занимает 12-ю позицию.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Ренн» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Метц» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Позволит «Ренн» выбраться из зоны вылета «Метцу»?
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