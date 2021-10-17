В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Метц» сыграет с «Ренном» на поле стадиона «Сен Симфорьен». Игра запланирована на 17 октября 16:00 мск. «Метц» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метц»

Хозяева являются третьей худшей командой по результатам в Лиге 1. Они занимают 18-е место в турнирной таблице с шестью очками на счету и разницей -8 (11 забитых и 19 пропущенных).

В нынешнем сезоне команда одержала одну победу, потерпела пять поражений и трижды сыграла вничью. В последних шести турах она проиграла пять раз.

Единственный матч, где она не потерпела поражение, оказался победным. В нем коллектив оказался сильнее «Бреста» (2:1) на выезде.

Все прогнозы на Лигу 1

«Метц» пропускал во всех девяти поединках сезона. В среднем показатель составляет больше двух голов за игру.

«Ренн»

После девяти туров «Ренн» имеет 12 очков. Команда одержала только три победы. Помимо этого у нее три ничьи и три поражения.

В последних трех турах хозяева не проигрывали. Эта серия началась 22 сентября «Ренн» на своем поле разгромил «Клермон» со счетом 6:0.

Через четыре дня на выезде «красно-черные» сыграли вничью с «Бордо» 1:1. 30 сентября «Ренн» на выезде обыграл «Витесс» в матче Лиги конференций.

Таким образом уже четыре поединка кряду колллектив не знает поражений при трех победах и занимает 12-ю позицию.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Ренн» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.