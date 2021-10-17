«Кальяри»
«Кальяри» находится на последнем месте в турнирной таблице Серии А после семи туров. Сейчас в активе «островитян» лишь три очка.
«Кальяри» еще ни разу не побеждал в текущем сезоне. На данный момент у команды четыре поражения и три ничьи.
Две недели назад «Кальяри» сыграл вничью с «Венецией», пропустив ответный гол уже в компенсированное время.
«Кальяри» пропустил восемь мячей в четырех домашних матчах чемпионата Италии.
«Сампдория»
«Сампдория» после семи сыгранных матчей находится на 15-й строчке. Сейчас в активе генуэзцев шесть очков.
В прошлом туре команда Роберто Д`Аверсы сыграла вничью с «Удинезе». Встреча завершилась со счетом 3:3.
Перед этим же у «Сампдории» было два поражения — от «Наполи» и «Ювентуса». В этих играх клуб из Генуи пропустил семь мячей.
Прогноз и ставка
На «Кальяри» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Сампдории» — за 2.83.
Учитывая проблемы обеих команд в обороне, вполне вероятно, что игра получится результативной. На три гола здесь точно можно рассчитывать. Просто не очень понятно, кто получит больше.
Ставка — тотал больше 2,5 за 1.83.
Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.04.