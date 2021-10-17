ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«Золотой мяч» 2021. Кто выиграет приз Кирилл КапризовНХЛ. «Миннесота» вырвала победу у «Анахайма», Капризов набрал одно очко Хосеп ГвардиолаКто станет лучшим тренером сезона в АПЛ? Есть шесть претендентов
  • 08:52
    • Карацев и Рублев вышли в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в парном разряде
  • 08:18
    • Азаренко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
  • 08:06
    • Зверев и Циципас проиграли в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
  • 23:51
    • Гол и пас Мбаппе принесли ПСЖ волевую победу над «Анже»
  • 22:13
    • «Йокерит» отыгрался в матче со СКА и победил в овертайме
  • 20:53
    • Медведев подтвердил снятие с «Кубка Кремля»: «Я не готов выступать на 100 процентов»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Сампдория» набрать очки на поле «Кальяри»?

    «Кальяри» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.04) и ставки на чемпионат Италии 17 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кальяри Прогнозы на Сампдорию Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Сампдория»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кальяри» пропустил восемь мячей в четырех домашних матчах чемпионата Италии
    «Кальяри» сыграет на своем поле против «Сампдории» в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 13:30 мск. «Кальяри» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кальяри»

    «Кальяри» находится на последнем месте в турнирной таблице Серии А после семи туров. Сейчас в активе «островитян» лишь три очка.

    «Кальяри» еще ни разу не побеждал в текущем сезоне. На данный момент у команды четыре поражения и три ничьи.

    Две недели назад «Кальяри» сыграл вничью с «Венецией», пропустив ответный гол уже в компенсированное время.

    «Кальяри» пропустил восемь мячей в четырех домашних матчах чемпионата Италии.

    «Сампдория»

    «Сампдория» после семи сыгранных матчей находится на 15-й строчке. Сейчас в активе генуэзцев шесть очков.

    В прошлом туре команда Роберто Д`Аверсы сыграла вничью с «Удинезе». Встреча завершилась со счетом 3:3.

    Все прогнозы на Серию А

    Перед этим же у «Сампдории» было два поражения — от «Наполи» и «Ювентуса». В этих играх клуб из Генуи пропустил семь мячей.

    В каждом из пяти предыдущих матчей «Сампдории» было забито больше двух мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Кальяри» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Сампдории» — за 2.83.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Учитывая проблемы обеих команд в обороне, вполне вероятно, что игра получится результативной. На три гола здесь точно можно рассчитывать. Просто не очень понятно, кто получит больше.

    Ставка — тотал больше 2,5 за 1.83.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сморгонь — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Специя — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фрайбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Унион — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Северсталь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кальяри» — «Сампдория»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Сампдория» набрать очки на поле «Кальяри»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры