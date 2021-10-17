«Кальяри» сыграет на своем поле против «Сампдории» в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 13:30 мск. «Кальяри» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

«Кальяри» находится на последнем месте в турнирной таблице Серии А после семи туров. Сейчас в активе «островитян» лишь три очка.

«Кальяри» еще ни разу не побеждал в текущем сезоне. На данный момент у команды четыре поражения и три ничьи.

Две недели назад «Кальяри» сыграл вничью с «Венецией», пропустив ответный гол уже в компенсированное время.

«Кальяри» пропустил восемь мячей в четырех домашних матчах чемпионата Италии.

«Сампдория»

«Сампдория» после семи сыгранных матчей находится на 15-й строчке. Сейчас в активе генуэзцев шесть очков.

В прошлом туре команда Роберто Д`Аверсы сыграла вничью с «Удинезе». Встреча завершилась со счетом 3:3.

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Перед этим же у «Сампдории» было два поражения — от «Наполи» и «Ювентуса». В этих играх клуб из Генуи пропустил семь мячей.

В каждом из пяти предыдущих матчей «Сампдории» было забито больше двух мячей .

Прогноз и ставка

На «Кальяри» в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Сампдории» — за 2.83.

Учитывая проблемы обеих команд в обороне, вполне вероятно, что игра получится результативной. На три гола здесь точно можно рассчитывать. Просто не очень понятно, кто получит больше.

Ставка — тотал больше 2,5 за 1.83.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.04.