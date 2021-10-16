«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 октября, начало — в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» стартовал вполне успешно. Наряду с «Реалом» и «Атлетико», у команды 17 набранных очков, и лишь по дополнительным показателям баски находятся на 3 месте.

Вот только оборона «доностьяррас» явно не отличается надежностью. Все-таки 7 пропущенных мячей в 8 поединках — явно не лидерский показатель.

В минувшем туре «Реал Сосьедад» потерял два очка. А как, скажите, можно назвать ничью с «Хетафе» (1:1), ставшую для соперника первой в сезоне?!

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С островитянами «доностьяррас» играют довольно удачно. Из пяти последних поединков «Реал Сосьедад» выиграл в четырех при одном поражении.

«Мальорка»

Островитяне начали чемпионат довольно удачно. Все-таки 11 очков и место на экваторе турнирной таблицы — вполне приличная диспозиция.

В минувшем туре «Мальорка» победила. Дома команда сломила сопротивление «Леванте» благодаря точному выстрелу опытнейшего форварда Анхеля.

К слову, до той встречи «Мальорка» не выигрывала на протяжении месяца. Стало быть, налицо мотивационный подъем!

Вот только выезд в Сан-Себастьян ничего положительного команде не сулит. Даже с оглядкой на кадровые проблемы соперника, «Мальяорке» придется крайне непросто.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.45, на ничью за 4.38, а на «Мальяорку» — за 8.75.

Хозяева испытывают серьезные кадровые трудности , которые наверняка скажутся в этой встрече.

«Мальорка» прервала месячную серию без побед, что благоприятно скажется на психологии игроков.

Травмы нескольких лидеров не позволят «доностьяррас» победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальорки» или ничья с коэффициентом 2.90.