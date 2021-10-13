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    Прервется ли серия поражений «Волгаря» в Калининграде?

    «Балтика» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, первенство ФНЛ, 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Волгарь»
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    «Волгарь»
    В среду, 13 октября, калининградская «Балтика» сыграет на своем поле с астраханским «Волгарем» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет на «Калининград Арене», начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Октября 2021 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 20:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.90
  • Ставка!
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    «Балтика»

    В конце сентября калининградцы на своем поле поделили очки с «Аланией» (1:1) и на выезде проиграли «Текстильщику», ведя в счете, но дважды пропустив на последних минутах — 2:3.

    После этого пост главного тренера команды покинул Евгений Калешин, а вскоре команду возглавил бывший наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич.

    В дебютном для нового тренера матче «Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Олимпом-Долгопрудный» (1:1), а в последнем матче победила на выезде оставшийся вдевятером «СКА-Хабаровск» (2:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    После 16 туров ФНЛ «Балтика» занимает 11-е место с 21 очком. Разница мячей 17-15, Ян Казаев забил 6 голов.

    «Волгарь»

    Астраханцы проиграли последние четыре матча, начав с домашнего поражения от «Олимпа-Долгопрудный» (0:1), после чего они на выезде уступили в концовке «СКА-Хабаровску» (0:1).

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  • Вчера

    • С минимальным счетом «Волгарь» проиграл и дома «Велесу», пропустив в компенсированное время. Домашнее поражение от «Металлурга» тоже было «сухим» — 0:2.

    После проигрыша липецкому клубу руководство «Волгаря» уволило главного тренера Виталия Панова, команду к матчу с «Балтикой» готовит тренер «молодежки» Андраник Бабаян.

    Календарь и таблица ФНЛ

    После 16 туров ФНЛ «Велес», проигравший 11 раз, занимает предпоследнее 19-е место с 9 очками. Разница мячей 7-21. «Волгарь» на протяжении 13 туров не может сыграть в обороне на ноль.

    Прогноз и ставка

    На победу «Балтики» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Волгаря» — 5.60.

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    Из 29 очных поединков 12 выиграла «Балтика», лишь три — «Волгарь», а 14 встреч закончились вничью. Четыре последние очные встречи у «Волгаря» на своём поле «Балтика» выиграла.

    На счету калининградцев 9 ничьих в 16 матчах и всего 3 поражения (все на выезде). Прогнозируем, что «Балтика» не проиграет дома.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.54 и ТМ 2,5 за 1.57.

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    «Балтика» — «Волгарь»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия поражений «Волгаря» в Калининграде?
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