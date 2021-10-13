«Балтика»
В конце сентября калининградцы на своем поле поделили очки с «Аланией» (1:1) и на выезде проиграли «Текстильщику», ведя в счете, но дважды пропустив на последних минутах — 2:3.
После этого пост главного тренера команды покинул Евгений Калешин, а вскоре команду возглавил бывший наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич.
В дебютном для нового тренера матче «Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Олимпом-Долгопрудный» (1:1), а в последнем матче победила на выезде оставшийся вдевятером «СКА-Хабаровск» (2:0).
После 16 туров ФНЛ «Балтика» занимает 11-е место с 21 очком. Разница мячей 17-15, Ян Казаев забил 6 голов.
«Волгарь»
Астраханцы проиграли последние четыре матча, начав с домашнего поражения от «Олимпа-Долгопрудный» (0:1), после чего они на выезде уступили в концовке «СКА-Хабаровску» (0:1).
С минимальным счетом «Волгарь» проиграл и дома «Велесу», пропустив в компенсированное время. Домашнее поражение от «Металлурга» тоже было «сухим» — 0:2.
После проигрыша липецкому клубу руководство «Волгаря» уволило главного тренера Виталия Панова, команду к матчу с «Балтикой» готовит тренер «молодежки» Андраник Бабаян.
После 16 туров ФНЛ «Велес», проигравший 11 раз, занимает предпоследнее 19-е место с 9 очками. Разница мячей 7-21. «Волгарь» на протяжении 13 туров не может сыграть в обороне на ноль.
Прогноз и ставка
На победу «Балтики» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Волгаря» — 5.60.
Из 29 очных поединков 12 выиграла «Балтика», лишь три — «Волгарь», а 14 встреч закончились вничью. Четыре последние очные встречи у «Волгаря» на своём поле «Балтика» выиграла.
На счету калининградцев 9 ничьих в 16 матчах и всего 3 поражения (все на выезде). Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок