В среду, 13 октября, калининградская «Балтика» сыграет на своем поле с астраханским «Волгарем» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет на «Калининград Арене», начало — в 20:00 мск. «Балтика» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

В конце сентября калининградцы на своем поле поделили очки с «Аланией» (1:1) и на выезде проиграли «Текстильщику», ведя в счете, но дважды пропустив на последних минутах — 2:3.

После этого пост главного тренера команды покинул Евгений Калешин, а вскоре команду возглавил бывший наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич.

В дебютном для нового тренера матче «Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Олимпом-Долгопрудный» (1:1), а в последнем матче победила на выезде оставшийся вдевятером «СКА-Хабаровск» (2:0).

Прогнозы на ФНЛ

После 16 туров ФНЛ «Балтика» занимает 11-е место с 21 очком. Разница мячей 17-15, Ян Казаев забил 6 голов.

«Волгарь»

Астраханцы проиграли последние четыре матча, начав с домашнего поражения от «Олимпа-Долгопрудный» (0:1), после чего они на выезде уступили в концовке «СКА-Хабаровску» (0:1).

С минимальным счетом «Волгарь» проиграл и дома «Велесу», пропустив в компенсированное время. Домашнее поражение от «Металлурга» тоже было «сухим» — 0:2.

После проигрыша липецкому клубу руководство «Волгаря» уволило главного тренера Виталия Панова, команду к матчу с «Балтикой» готовит тренер «молодежки» Андраник Бабаян.

Календарь и таблица ФНЛ

После 16 туров ФНЛ «Велес», проигравший 11 раз, занимает предпоследнее 19-е место с 9 очками. Разница мячей 7-21. «Волгарь» на протяжении 13 туров не может сыграть в обороне на ноль.

Прогноз и ставка

На победу «Балтики» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Волгаря» — 5.60.

Из 29 очных поединков 12 выиграла «Балтика», лишь три — «Волгарь», а 14 встреч закончились вничью. Четыре последние очные встречи у «Волгаря» на своём поле «Балтика» выиграла.

На счету калининградцев 9 ничьих в 16 матчах и всего 3 поражения (все на выезде). Прогнозируем, что «Балтика» не проиграет дома .