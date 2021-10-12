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    Казахстан U21 — Турция U21. Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, молодежный чемпионат Европы, 12 октября 2021 года

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    Толунай Кафкас
    Казахстан U21 сыграет на своем поле с Турцией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 14:00 мск. Казахстан U21 — Турция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Казахстана U21

    Казахстанская молодежь в нынешнем отборе не радует результатом от слова совсем. В трех матчах команда не набрала ни одного очка.

    Причем пропускает сборная Казахстана U21 в среднем по два гола за матч. При этом забили казахи всего-лишь один мяч.

    В минувшем туре квалификации команда уступила. Правда, вряд ли кто-то может назвать поражение от бельгийцев (2:0) сенсацией.

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    С турецкой молодежкой Казахстан пересекался дважды. Причем так случилось, что соперники обменялись победами с разницей в один мяч.

    Сборная Турции U21

    Турки тоже стартовали в отборе не лучшим образом. В двух сыгранных поединках команда разжилась лишь одним баллом.

    На текущий момент сборная Турции U21 занимает 4 место в своей группе. Впрочем, в случае победы в этом матче турки немного подтянутся к группе лидеров.

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    • Минувший тур Турция U21 может записать себе в актив. Ничья с шотландцами (1:1) принесла первый балл в турнирную копилку.

    Турция U21 имеет проблемы с реализацией. Все-таки один забитый мяч в двух матчах — достижение не ахти какое.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Турцию U21 за 1.46, на ничью за 4.72, а на Казахстан U21 — за 6.62.

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    Хозяева испытывают заметные трудности в обороне.

    Гости наверняка постараются добыть победу, ведь имеют амбиции занять одно из первых двух мест.

    Турки смотрятся банально сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 2.18.

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    Казахстан U21 — Турция U21: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Веселый второй тайм в Караганде?
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