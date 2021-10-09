Грузия
Сборная Грузии провалила первую часть текущего отбора. После пяти сыгранных матчей команда Вилли Саньоля занимает последнее место в своей отборочной группе.
До сих пор Грузия набрала лишь одно очко. Еще в конце марта гостевая встреча с Грецией завершилась вничью 1:1.
В начале сентября грузинские футболисты потерпели два поражения. Сначала они уступили сборной Косова, а потом разгромно проиграли Испании.
В пяти матчах квалификации ЧМ-2022 сборная Грузии
Греция
Тем временем Греция после четырех сыгранных матчей занимает третье место, отставая на три очка от Швеции и на семь от Испании, которая провела уже шесть встреч.
Греки, в отличие от Грузии, еще ни разу не проигрывали, но в трех случаях матчи с их участием завершились вничью.
В прошлом месяце сборная Греции поделила очки с Косово и одержала домашнюю победу над Швецией (2:1).
Стоит также отметить, что в этом году у Греции было несколько классных товарищеских матчей. Например, в июне «эллины» сыграли вничью с Бельгией и победили Норвегию.
Кроме того, в начале отбора Греция отобрала очки у Испании (1:1).
Прогноз и ставка
На Грузию в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу Греции — за 2.30.
Хозяева уже ни на что не претендуют в текущем отборе, тогда как у греков еще есть шанс зацепиться хотя бы за второе место.
Но дело не только в мотивации. Греция банально лучше нынешней сборной Грузии.
Ставка — победа Греции за 2.30.