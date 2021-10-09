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    Греция выиграет на поле Грузии?

    Грузия — Греция. Прогноз (к. 2.30) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 9 октября 2021 года

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    Сборная Грузии сыграет на своем поле с командой Греции в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Батуми, начало — в 19:00 мск. Грузия — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 09 Октября 2021 года
    Грузия
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    Грузия

    Сборная Грузии провалила первую часть текущего отбора. После пяти сыгранных матчей команда Вилли Саньоля занимает последнее место в своей отборочной группе.

    До сих пор Грузия набрала лишь одно очко. Еще в конце марта гостевая встреча с Грецией завершилась вничью 1:1.

    В начале сентября грузинские футболисты потерпели два поражения. Сначала они уступили сборной Косова, а потом разгромно проиграли Испании.

    В пяти матчах квалификации ЧМ-2022 сборная Грузии забила всего лишь два мяча.

    Греция

    Тем временем Греция после четырех сыгранных матчей занимает третье место, отставая на три очка от Швеции и на семь от Испании, которая провела уже шесть встреч.

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    • Греки, в отличие от Грузии, еще ни разу не проигрывали, но в трех случаях матчи с их участием завершились вничью.

    В прошлом месяце сборная Греции поделила очки с Косово и одержала домашнюю победу над Швецией (2:1).

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    Стоит также отметить, что в этом году у Греции было несколько классных товарищеских матчей. Например, в июне «эллины» сыграли вничью с Бельгией и победили Норвегию.

    Кроме того, в начале отбора Греция отобрала очки у Испании (1:1).

    Прогноз и ставка

    На Грузию в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу Греции — за 2.30.

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    Хозяева уже ни на что не претендуют в текущем отборе, тогда как у греков еще есть шанс зацепиться хотя бы за второе место.

    Но дело не только в мотивации. Греция банально лучше нынешней сборной Грузии.

    Ставка — победа Греции за 2.30.

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    Грузия — Греция: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Греция выиграет на поле Грузии?
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