Сборная Грузии сыграет на своем поле с командой Греции в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Батуми, начало — в 19:00 мск. Грузия — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грузия

Сборная Грузии провалила первую часть текущего отбора. После пяти сыгранных матчей команда Вилли Саньоля занимает последнее место в своей отборочной группе.

До сих пор Грузия набрала лишь одно очко. Еще в конце марта гостевая встреча с Грецией завершилась вничью 1:1.

В начале сентября грузинские футболисты потерпели два поражения. Сначала они уступили сборной Косова, а потом разгромно проиграли Испании.

В пяти матчах квалификации ЧМ-2022 сборная Грузии забила всего лишь два мяча .

Греция

Тем временем Греция после четырех сыгранных матчей занимает третье место, отставая на три очка от Швеции и на семь от Испании, которая провела уже шесть встреч.

Греки, в отличие от Грузии, еще ни разу не проигрывали, но в трех случаях матчи с их участием завершились вничью.

В прошлом месяце сборная Греции поделила очки с Косово и одержала домашнюю победу над Швецией (2:1).

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Стоит также отметить, что в этом году у Греции было несколько классных товарищеских матчей. Например, в июне «эллины» сыграли вничью с Бельгией и победили Норвегию.

Кроме того, в начале отбора Греция отобрала очки у Испании (1:1).

Прогноз и ставка

На Грузию в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу Греции — за 2.30.

Хозяева уже ни на что не претендуют в текущем отборе, тогда как у греков еще есть шанс зацепиться хотя бы за второе место.

Но дело не только в мотивации. Греция банально лучше нынешней сборной Грузии.

Ставка — победа Греции за 2.30.