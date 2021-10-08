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    Эстония и Белоруссия обменяются голами?

    Эстония — Белоруссия. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, ЧМ-2022, 8 октября 2021 года

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    Эрик Сорга
    Эстония сыграет на своем поле с Белоруссией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 8 октября, начало — в 21:45 мск. Эстония — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 08 Октября 2021 года
    Эстония
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.25
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  • 3.10
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    Сборная Эстонии

    Сборная Эстонии нынешний отборочный цикл проводит гораздо не лучшим образом. Шансов на выход на Мундиаль у команды уже не осталось.

    На текущий момент сборная Эстонии занимает последнее 5 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только один балл.

    В минувшем туре квалификации сборная Эстонии как раз добыла свое первое очко. Ничья с Уэльсом (0:0) тянет на сенсацию.

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    В матче с белорусами мотивация у хозяев будет зашкаливать. Как минимум, у эстонцев есть все шансы для ухода с последнего места в группе.

    Сборная Белоруссии

    Очередной отборочный турнир белорусы откровенно проваливают. Шансов на 2 место у «сябров» мало.

    Сборная Белоруссии занимает 4 место в группе, набрав лишь 3 очка. Правда, оборона команды надежной не является, дав результативный сбой уже 15 раз.

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  • 05/10/2021

    • Минувший тур Белоруссия провела неудачно. Дома команда минимально уступила бельгийцам. Впрочем, с другой стороны, белорусы еще легко отделались.

    С эстонцами Белоруссия в последние годы играет удачно. В четырех последних матчах «сябры» добыли три виктории при одной ничьей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Эстонию за 2.30, на ничью за 3.25, а на Белоруссию — за 3.20.

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    Эстонцы испытывают трудности в обороне, и наверняка пропустят вновь.

    Белорусы наверняка постараются добыть победу, ведь математически еще способны запрыгнуть на вторую позицию.

    Обе команды ужасно обороняются, и наверняка огорчат друг друга. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    Эстония — Белоруссия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Эстония и Белоруссия обменяются голами?
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