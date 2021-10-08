Сборная Эстонии
Сборная Эстонии нынешний отборочный цикл проводит гораздо не лучшим образом. Шансов на выход на Мундиаль у команды уже не осталось.
На текущий момент сборная Эстонии занимает последнее 5 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только один балл.
В минувшем туре квалификации сборная Эстонии как раз добыла свое первое очко. Ничья с Уэльсом (0:0) тянет на сенсацию.
В матче с белорусами мотивация у хозяев будет зашкаливать. Как минимум, у эстонцев есть все шансы для ухода с последнего места в группе.
Сборная Белоруссии
Очередной отборочный турнир белорусы откровенно проваливают. Шансов на 2 место у «сябров» мало.
Сборная Белоруссии занимает 4 место в группе, набрав лишь 3 очка. Правда, оборона команды надежной не является, дав результативный сбой уже 15 раз.
Минувший тур Белоруссия провела неудачно. Дома команда минимально уступила бельгийцам. Впрочем, с другой стороны, белорусы еще легко отделались.
С эстонцами Белоруссия в последние годы играет удачно. В четырех последних матчах «сябры» добыли три виктории при одной ничьей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Эстонию за 2.30, на ничью за 3.25, а на Белоруссию — за 3.20.
Белорусы наверняка постараются добыть победу, ведь математически еще способны запрыгнуть на вторую позицию.
Обе команды ужасно обороняются, и наверняка огорчат друг друга. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.