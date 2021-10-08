Эстония сыграет на своем поле с Белоруссией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 8 октября, начало — в 21:45 мск. Эстония — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Эстонии

Сборная Эстонии нынешний отборочный цикл проводит гораздо не лучшим образом. Шансов на выход на Мундиаль у команды уже не осталось.

На текущий момент сборная Эстонии занимает последнее 5 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только один балл.

В минувшем туре квалификации сборная Эстонии как раз добыла свое первое очко. Ничья с Уэльсом (0:0) тянет на сенсацию.

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В матче с белорусами мотивация у хозяев будет зашкаливать. Как минимум, у эстонцев есть все шансы для ухода с последнего места в группе.

Сборная Белоруссии

Очередной отборочный турнир белорусы откровенно проваливают. Шансов на 2 место у «сябров» мало.

Сборная Белоруссии занимает 4 место в группе, набрав лишь 3 очка. Правда, оборона команды надежной не является, дав результативный сбой уже 15 раз.

Минувший тур Белоруссия провела неудачно. Дома команда минимально уступила бельгийцам. Впрочем, с другой стороны, белорусы еще легко отделались.

С эстонцами Белоруссия в последние годы играет удачно. В четырех последних матчах «сябры» добыли три виктории при одной ничьей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Эстонию за 2.30, на ничью за 3.25, а на Белоруссию — за 3.20.

Эстонцы испытывают трудности в обороне , и наверняка пропустят вновь.

Белорусы наверняка постараются добыть победу, ведь математически еще способны запрыгнуть на вторую позицию.

Обе команды ужасно обороняются, и наверняка огорчат друг друга. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.